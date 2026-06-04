Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μίλησε στο στο «Xinde Marine Forum Athens 2026» στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026.

Στη διαχρονική δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, στη σημασία του Πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργεί η σημερινή γεωπολιτική αστάθεια για το παγκόσμιο εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τον χαιρετισμό του στο Xinde Marine Forum Athens 2026, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά (Ο.Λ.Π.), στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026.

Κικίλιας: «Στον Πειραιά βρίσκεται το σύνολο του ναυτιλιακού οικοσυστήματος»

Ο κ. Κικίλιας, υπογράμμισε ότι η Αττική, από τον Βορρά έως τον Νότο και από την Ανατολή έως τη Δύση, αυτές τις ημέρες «είναι γεμάτη από ανθρώπους της ναυτιλίας που έχουν έρθει από κάθε γωνιά του κόσμου, προκειμένου να τιμήσουν τα Ποσειδώνια», τα οποία χαρακτήρισε διοργάνωση-ορόσημο για τη διεθνή ναυτιλία.

Όπως τόνισε, «στον Πειραιά βρίσκεται το σύνολο του ναυτιλιακού οικοσυστήματος: οι εταιρείες, η παραδοσιακή ελληνική ναυτιλία, οι πλοιοκτήτες, οι ναυτικοί και όλοι όσοι εργάζονται στον σημαντικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Μαζί με τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και την αγορά ακινήτων, η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού ΑΕΠ», επισημαίνοντας ότι προσφέρει περίπου 200.000 καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και συνεισφέρει το 7-8% του ΑΕΠ της χώρας.

Ο Υπουργός ανέδειξε την παγκόσμια θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20-21% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 61% του στόλου που ελέγχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Όπως είπε, «αυτό δεν συνέβη από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι αποτέλεσμα παράδοσης, σκληρής δουλειάς στη θάλασσα, στα λιμάνια και στο εμπόριο. Είναι μια κουλτούρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό λαό, μέσα από την οποία προόδευσε και ευημέρησε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της επανασύνδεσης της νέας γενιάς με τα επαγγέλματα της θάλασσας, τονίζοντας ότι η ναυτιλία σήμερα συνδέεται με την αναγέννηση των ναυπηγείων, την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών γύρω από τη ναυτιλία, την ενέργεια και το διεθνές εμπόριο.

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε, επίσης, στην ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο αναχωρούν κάθε χρόνο σχεδόν 11 εκατομμύρια ταξιδιώτες προς τα ελληνικά νησιά. «Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα για εμένα και τη διοίκηση», υπογράμμισε, αναφερόμενος στους Έλληνες πολίτες, τους νησιώτες και τα εκατομμύρια των τουριστών που διακινούνται μέσω του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

«Το παγκόσμιο εμπόριο πρέπει να παραμείνει ελεύθερο»

Παράλληλα, δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ της COSCO και της ελληνικής διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και περιορισμένες δυνατότητες επενδύσεων.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά μπροστά τόσο σε επίπεδο ελληνόκτητων τόσο και ελληνικής σημαίας πλοίων. Τα 5.800 πλοία δεν είναι ένας αριθμός που μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Είμαστε υπερήφανοι για την πρώτη θέση παγκοσμίως, αλλά αυτή η πρωτιά συνοδεύεται από ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή συγκυρία, ο Υπουργός τόνισε ότι το παγκόσμιο εμπόριο πρέπει να παραμείνει ελεύθερο και ότι η δυνατότητα των πλοίων, των ναυτικών, των πλοιάρχων, των μηχανικών και όλων των ανθρώπων της θάλασσας να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλο τον κόσμο είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή οικονομία. «Πρώτη σκέψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι πάντα η ασφάλεια των ναυτικών στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία της ναυτιλίας και της θάλασσας για το κοινό μέλλον.

Σε σχέση με τις συζητήσεις στον IMO για τις εκπομπές άνθρακα, ο Υπουργός επισήμανε ότι, εφόσον η ναυτιλία είναι παγκόσμια, απαιτείται και μια παγκόσμια συμφωνία. Όπως ανέφερε, «κάθε χώρα και κάθε μεγάλος διεθνής παράγοντας πρέπει να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το προσεχές φθινόπωρο να επιτευχθεί μια ρεαλιστική συμφωνία που θα λειτουργεί προς όφελος όλων».

Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας αφού ευχαρίστησε τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Fang Qiu, για τη συνεργασία και την πρόσκληση, ευχήθηκε “καλές θάλασσες” στους ναυτικούς και τους ανθρώπους της ναυτιλίας. «Πάνω απ’ όλα, τους εύχομαι ασφάλεια και ποιότητα στην εργασία τους. Μας συνδέει η παράδοση και ως Έλληνες, δεν θα πάψουμε ποτέ να είμαστε άνθρωποι της θάλασσας», κατέληξε.