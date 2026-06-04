Τι είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την ΕΛΑΣ και το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Οι δύο κόσμοι που υπήρχαν και συγκρούστηκαν, εκείνη την σκληρή αλλά συναρπαστική και επαναστατική δεκαετία του ‘40, υπάρχουν και συγκρούονται και σήμερα», είπε από τη Λαμία ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο ομιλίας του, σε εκδήλωση της ΤΟ Φθιώτιδας του ΚΚΕ, για την παρουσίαση της έκδοσης της αρχειακής έρευνας του Δημήτρη Θ. Νάτσιου, με τίτλο «Το έκτακτον Στρατοδικείον Λαμίας 1946 – 1950».

«Από τη μια, ο κόσμος της εκμετάλλευσης, των πολέμων, των σκανδάλων και της σαπίλας, που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ με την πολιτική της. Μια πολιτική που συσσωρεύει αμύθητα κέρδη στη μια πλευρά, αυτή των καπιταλιστών και ανασφάλεια, αδυναμία κάλυψης των αναγκών τους στην άλλη πλευρά, αυτή της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας», συνέχισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόσθεσε:

«Αυτή την πολιτική υπηρετούν όλα τα κόμματα του συστήματος. Και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης και κάποια προσωποπαγή που ξανασυστήνονται. Γι’ αυτό και αυτές οι πολιτικές επιλογές στο σύνολό τους πρέπει να ηττηθούν όλες ανεξαιρέτως.

Αυτό όμως σημαίνει, πρακτικά, ότι πρέπει να μη δοθεί άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλωνίζει, δεν πρέπει να του δοθεί καμία νέα πίστωση χρόνου, για την “Ελλάδα του 2030” που λέει όπου βρεθεί κι όπου σταθεί ο κ. Μητσοτάκης, γιατί θα πάει την πλειοψηφία του λαού μας, πολλά χρόνια πίσω.

Ταυτόχρονα, σημαίνει όμως ότι πρέπει να ηττηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα που υπηρετούν τα βάθρα αυτής της πολιτικής, που ορκίζονται στον ίδιο, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, στις ίδιες διεθνείς συμμαχίες του κεφαλαίου, που αποδέχονται όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτά.

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Γι’ αυτό και δεν κομίζουν τίποτα το “νέο”, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κ. Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού, και τελικά του φόρτωσε ένα τρίτο βάρβαρο μνημόνιο, ξέπλυνε και υπηρέτησε τις συμμαχίες με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, έσπειρε την απογοήτευση και έφερε τον Μητσοτάκη “καβάλα στ’ άλογο”.

Και τώρα, με τη απροκάλυπτη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησης και άλλων επιτελείων του συστήματος, επιχειρεί να ανακαινίσει το “μαγαζί” του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύοντας τα κομμάτια του, μήπως και καταφέρει να εγκλωβίσει μέρος της λαϊκής δυσαρέσκειας, βγάζοντας και πάλι λάδι το ίδιο το σύστημα, κάνοντάς του τη βρώμικη δουλειά, όπως πολύ καλά ξέρει.

Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού το οποίο, πίσω από θολές και γενικόλογες διακηρύξεις, επιχειρεί να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών, και να τον μετατρέψει σε μια αυταπάτη για τη δήθεν “κάθαρση” με ημίμετρα όλης αυτής της εγγενούς βρωμιάς και της εκμετάλλευσης ενός συστήματος. Και μάλιστα, όπως προγραμματικά λέει, με αναβάπτιση του κύρους των θεσμών της ΕΕ των λόμπι, της διαφθοράς και των μνημονίων, καθώς και του σάπιου σημερινού κράτους.

Δεν μπορεί να το κάνει όμως, γιατί αυτός ο αγώνας ανήκει σε όλον τον λαό και τη νεολαία, που τον έδωσε και συνεχίζει να τον δίνει, με όλους τους συγγενείς των θυμάτων και με τον Σύλλογό τους, μακριά από τις διάφορες ακροδεξιές “περσόνες” που πλαισιώνουν το μόρφωμά της.

Απέναντι σε όλους και όλες αυτές, υπάρχει ο κόσμος του αγώνα, της εντιμότητας, της συνέπειας. Ο κόσμος που παλεύει καθημερινά, συλλογικά και ατομικά για ένα καλύτερο αύριο για όλους, για εμάς και τα παιδιά μας. Που έβαλε δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια στην κυβέρνηση της ΝΔ, αποτέλεσε τον μόνο πραγματικό αντίπαλό της.

Με αυτό τον κόσμο της δουλειάς και της αξιοπρέπειας, δίνει, καταθέτει σταθερά όλες του τις δυνάμεις το ΚΚΕ. Αυτός είναι και ο πραγματικός αντίπαλος κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ πρέπει και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα στους αγώνες, στις βουλευτικές εκλογές, παντού».

Διεθνείς εξελίξεις

«Σήμερα, που η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, πυροδοτεί διαρκώς νέα πολεμικά μέτωπα σε όλον τον πλανήτη και τείνει να τα ενοποιεί, κάνοντας έναν Γ’ Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο να φαντάζει πιο πιθανός από ποτέ.

Αυτή η τάση δεν αναιρείται από μια εύθραυστη εκεχειρία στο ένα ή το άλλο μέτωπο, όπως αυτή για την οποία ακούμε εδώ και βδομάδες, σχετικά με το Ιράν και τον Λίβανο, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Άλλωστε, έχουμε δει αρκετές τέτοιες μέχρι τώρα, αλλά μετά από λίγο, πάλι βγαίνουν τα μαχαίρια από τα θηκάρια, αφού δεν λύνεται, αντιθέτως οξύνεται, το βαθύτερο ζήτημα: Δηλαδή, οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων για τα κέρδη.

Και βέβαια η χώρα μας είναι μπλεγμένη σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα, με πάρα πολλούς τρόπους, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, υπηρετώντας έτσι, τα ταξικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης και των ιμπεριαλιστών συμμάχων της.

Σε αυτή την εμπλοκή έχει και την στήριξη ή την ανοχή όλων των υπολοίπων κομμάτων του συστήματος, του ευρωατλαντισμού, όσων είναι στη Βουλή και όσων δημιουργούνται αυτή την περίοδο, που πάλι τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν», είπε ακόμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.