Ο Δήμος Αρταίων θα προσφέρει 500 ευρώ μηνιαίως για δύο έτη σε 11 νέους γιατρούς, με σκοπό την κάλυψη δαπανών στέγασης και σίτισης.

Στην θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων προκειμένου να στελεχωθούν οι κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο της Άρτας προχωρά ο Δήμος Αρταίων.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Χριστόφορο Σιαφάκα, μετά από συναντήσεις με τη διοίκηση του ιδρύματος και τον Ιατρικό Σύλλογο, ο Δήμος θα προσφέρει 500 ευρώ μηνιαίως για δύο έτη σε 11 νέους γιατρούς, με σκοπό την κάλυψη δαπανών στέγασης και σίτισης.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί πριν από έναν χρόνο από τον επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης αλλά είχε απορριφθεί, προκαλώντας αντιδράσεις στο πολιτικό συμβούλιο.

Η πρωτοβουλία του δήμου αφορά αποκλειστικά γιατρούς και δεν θα επεκταθεί σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, προκειμένου να μην ανοίξει ένας ευρύτερο κύκλος παρόμοιων διεκδικήσεων.

Ως τώρα από την πρωτοβουλία υπάρχει ενδιαφέρον από έξι γιατρούς. Το παραπάνω μέτρο του Δήμου Αρταίων έρχεται να αναδείξει για μία ακόμη φορά το ζήτημα της στελέχωσης των νοσοκομείων και των μοναδων υγείας στην επαρχία.