«Καλούμε επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και πολίτες, να ανοίξουμε μαζί περισσότερους δρόμους προς την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το Inclusion@Work Festival, μια ανοιχτή γιορτή δικτύωσης, συνεργασίας και επαγγελματικής ένταξης, που φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς και ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Κάθε άνθρωπος αξίζει υποστήριξη, ενδυνάμωση και ίσες ευκαιρίες για να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Μέσα από το Inclusion@Work Festival του Job Center του Δήμου Αθηναίων θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης και ουσιαστικής σύνδεσης με την αγορά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην αναζήτηση εργασίας. Καλούμε επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να ανοίξουμε μαζί περισσότερους δρόμους προς την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Θέλουμε η Αθήνα να αποτελεί πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, όπου κανείς δεν μένει πίσω».

Από την πλευρά της, η Μίνα Φούντζουλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας, τόνισε: «Στον Δήμο Αθηναίων πιστεύουμε ότι η εργασία πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους και όλες, χωρίς αποκλεισμούς. Το Inclusion@Work Festival δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης ανάμεσα σε επιχειρήσεις, φορείς και ανθρώπους που αναζητούν μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, ενισχύοντας στην πράξη τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία».

Τι περιλαμβάνει το Inclusion@Work Festival του Job Center του Δήμου Αθηναίων

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί Job Fair, όπου επιχειρήσεις και υποψήφιοι εργαζόμενοι, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να συνδεθούν με στόχο πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Παράλληλα, μέσα από εργαστήρια συν-δημιουργίας, μικτές ομάδες συμμετεχόντων θα συνεργαστούν σε κοινά projects, μετατρέποντας τη διαφορετικότητα σε δημιουργική δύναμη.

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Τα αποτελέσματα των δράσεων θα παρουσιαστούν στην Έκθεση Συνεργατικών Δημιουργιών, δίνοντας ορατότητα στη συνεργασία, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με μια ανοιχτή γιορτή έκφρασης, σύνδεσης και συμμετοχής.

Γιατί να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις

Το Inclusion@Work Festival δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνδεθούν με υποψήφιους εργαζόμενους, να ενισχύσουν ενεργά την κουλτούρα συμπερίληψης, να αναδείξουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες και να προσφέρουν στις ομάδες τους μια βιωματική εμπειρία με κοινωνικό αντίκτυπο.

Επιπλέον, για κάθε υποψήφιο ή υποψήφια που θα ενταχθεί σε επιχείρηση μέσω του Job Fair, το Job Center Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας θα παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη τόσο στον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη όσο και στην εταιρεία, διευκολύνοντας την ομαλή ένταξη και τη διατήρηση μιας βιώσιμης συνεργασίας.

Το φεστιβάλ αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία για ΜΚΟ και κοινωνικούς φορείς να δημιουργήσουν νέες γέφυρες συνεργασίας με επιχειρήσεις και εργοδότες, να ενδυναμώσουν τους ωφελούμενούς τους μέσα από ενεργή συμμετοχή και να αναδείξουν το έργο και τη δράση τους.

Για όσους και όσες αναζητούν εργασία

Το Inclusion@Work Festival απευθύνεται επίσης σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία και αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εργοδότες, να διεκδικήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, να λάβουν μέρος σε εργαστήρια συν-δημιουργίας και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους μέσα από συνεργασία με επαγγελματίες και φορείς.

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι δωρεάν και δεν απαιτείται εγγραφή.

Προσβασιμότητα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε πλήρως προσβάσιμο χώρο. Παρέχεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, καθώς και δυνατότητα συνοδείας ατόμων με οπτική αναπηρία, κατόπιν αιτήματος.

Τι είναι το Job Center Δήμου Αθηναίων

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων είναι ένα κέντρο εργασιακής συμβουλευτικής και διασύνδεσης που υποστηρίζει άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να βρουν εργασία, προσφέροντας συμβουλευτική, καθοδήγηση και διασύνδεση με εργοδότες, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες.

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων είναι ένα κέντρο εργασιακής συμβουλευτικής και διασύνδεσης που υποστηρίζει άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να βρουν εργασία, προσφέροντας συμβουλευτική, καθοδήγηση και διασύνδεση με εργοδότες, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες.

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2132083640 | email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΏ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Job Center Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το δίκτυο υπηρεσιών του έργου Open Social Net (OSN), το οποίο δραστηριοποιείται στους τομείς της προσβασιμότητας, της ένταξης μεταναστών/ριων (ACCMR) και της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, με την υποστήριξη του ΚΕΑΝ – Χάρτα Διαφορετικότητας, του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ GR).

Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84 και BIZNOW!

Το έργο του Job Center υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Εργασιακής Συμβουλευτικής και Διασύνδεσης για Ευάλωτες Ομάδες του Δήμου Αθηναίων» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (ΟΠΣ 6018643) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.