To Baywatch επιστρέφει τον Ιανουάριο του 2027.

Tα εμβληματικά κόκκινα μαγιό του Baywatch επιστρέφουν και ο Stephen Amell μοιράζεται το νέο teaser που αποκάλυψε το Fox, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram και το οποίο μας δίνει μια ακόμη κλεφτή ματιά από το επερχόμενο reboot.



Ο Stephen Amell βρίσκεται στο τιμόνι της νέας παραγωγής του Fox και παράλληλα ενσαρκώνει τον Hobie Buchannon που πλέον είναι ο νέος αρχηγός της ομάδας ναυαγοσωστών, έτοιμος να συνεχίσει τη βαριά κληρονομιά που άφησε ο θρυλικός πατέρας του, Mitch Buchannon του David Hasselhoff στην αρχική σειρά.

Ο Amell συνοδεύει το βίντεο με τη λεζάντα «Η καλύτερη δουλειά του κόσμου». Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι: Noah Beck, Livvy Dunne, Shay Mitchell και Hassie Harrison. Επιπλέον, επιστρέφουν οι David Chokachi και Erika Eleniak που συμμετείχαν στην αρχική σειρά.

{https://youtu.be/k7sipm2N7pQ?si=L-662otL7lKxk7qw}

Στο επερχόμενο reboot «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Μπέλκιν), η κόρη που ποτέ δεν γνώρισε, εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο Baywatch, στο πλευρό του πατέρα της».



Τα γυρίσματα της σειράς ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες, με το reboot του Baywatch να επιστρέφει στις οθόνες μας τον Ιανουάριο του 2027.

{https://www.instagram.com/foxtv/reel/DWUlzgeES8v/}



Θυμίζουμε ότι η αρχική σειρά προβλήθηκε για 11 σεζόν από το 1989 έως το 2001 και έγινε παγκόσμια επιτυχία καθώς προβλήθηκε σε περισσότερες από 200 χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επίσης, εκτόξευσε την καριέρα αρκετών -ανερχόμενων τότε- ηθοποιών όπως οι: Πάμελα Άντερσον, Τζέισον Μομόα, Κάρμεν Ηλέκτρα και Γιασμίν Μπλιθ.