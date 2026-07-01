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Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:00 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη επισκέπτεται τον τάφο του Άγγελου, η Ιουλία είναι δίπλα στην κόρη της, η Ασπασία καταρρέει μπροστά στο χαμό της Στέλλας, η Πολυξένη πιάνει τον Θαλή επ’ αυτοφώρω με τη βοηθό της και η Μαγδαληνή οδηγεί τον Οδυσσέα σε μία εγκληματική ενέργεια.

83ο Επεισόδιο

Η Ιουλία συνεχίζει να κινείται προσεκτικά γύρω από την υπόθεση του Φωκά, καθώς νέα δεδομένα την αναγκάζουν να ζυγίσει τι μπορεί να ειπωθεί και σε ποιον, μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας που βαραίνει το σπίτι.

Η Μελισσάνθη προσπαθεί να παραμείνει λειτουργική στο Ίδρυμα, όμως κάτι την φέρνει αντιμέτωπη με συναισθήματα που νόμιζε πως είχε βάλει σε τάξη. Η Ασπασία διαχειρίζεται τις άμεσες συνέπειες όσων έχουν συμβεί στο σπίτι, προσπαθώντας να δείξει ψυχραιμία μπροστά στα παιδιά, παρότι η πίεση είναι εμφανής.

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{https://www.youtube.com/watch?v=l24g08lZ4sI}

Η Μαγδαληνή βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η απουσία της Τερέζας και η στάση του Οδυσσέα την κάνουν να νιώθει ότι κινείται σε αχαρτογράφητο έδαφος.

Η Πολυξένη επιστρέφει στη δουλειά, προσπαθώντας να συγκεντρωθεί, όμως μια απρόσμενη στιγμή την αναγκάζει να παραδεχτεί ότι όσα έχει ζήσει συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο που στέκεται στη σκηνή.

Η Μαργκερίτ αποκαλύπτει στη Μελισσάνθη ότι έμαθε τα πάντα γι’αυτή και τον Άγγελο

{https://www.youtube.com/watch?v=ycvxhoR8SwQ}

Ο Αλέξανδρος πληρώνει την προδοσία του

{https://www.youtube.com/watch?v=9NO7bV1tt8I}

Οι τελευταίες στιγμές της Στέλλας με τον πατέρα της:

{https://www.youtube.com/watch?v=cc0YKcVT9wk}

Δευτέρα – Πέμπτη στις 22:00 και Παρασκευή στις 23:00