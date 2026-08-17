Η συνάντηση του Κούσνερ με τον ηγέτη της Χαμάς είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη δέσμευση της ομάδας στον οδικό χάρτη, ιδίως στον αφοπλισμό, πριν από τη συνάντησή του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ με τον Νετανιάχου.

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του, Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στην Αίγυπτο, σε μία νέα διπλωματική προσπάθεια για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Τη Δευτέρα ο Κούσνερ θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι υπό πίεση μετά την απόρριψη του νέου σχεδίου με τα 15 σημεία, που έχει τη στήριξη των ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις έχουν στόχο να διασώσουν το πλάνο για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από την παλαιστινιακή επικράτεια.

Η περσινή συνάντηση του Τζάρεντ Κούσνερ και του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τους ηγέτες της Χαμάς επίσης στην Αίγυπτο βοήθησε στην επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός, η πρόοδος της οποίας μέχρι τώρα είχε σταματήσει λόγω του βασικού ζητήματος του αφοπλισμού της Χαμάς.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Κούσνερ - Χαμάς

Η συνάντηση των δύο μερών διήρκησε πάνω από δύο ώρες και έγινε μεταξύ του Κούσνερ και του επικεφαλής του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια. Τη συνάντηση επιβεβαίωσαν ένας περιφερειακός αξιωματούχος αλλά και ένας αξιωματούχος της Χαμάς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κούσνερ ήταν ένας από τους τρεις απεσταλμένους που συναντήθηκαν με τον αλ-Χάγια ενώ μαζί τους ήταν αξιωματούχοι από τις μεσολαβούσες χώρες Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία. Σε ανακοίνωσή της αργότερα, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές και το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, που υποτίθεται ότι επιβλέπουν την πορεία της κατάπαυσης του πυρός, να «αναγκάσουν» το Ισραήλ να εγκρίνει τον οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα.

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Η συνάντηση του Κούσνερ με τον ηγέτη της Χαμάς είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη δέσμευση της ομάδας στον οδικό χάρτη, ιδίως στον αφοπλισμό, πριν από τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, δήλωσε ο περιφερειακός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η ομάδα είναι δεσμευμένη και περιμένει τους μεσολαβητές να ξεκινήσουν την 14ήμερη περίοδο διαπραγματεύσεων για να καταρτίσουν ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Η περίοδος αυτή απαιτεί την έγκριση όλων τω μερών προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης των 15 σημείων.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ - Χάγια απαίτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στη Γάζα και να αποσυρθεί στην λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που χωρίζει την περιοχή πριν ξεκινήσει η εφαρμογή. Η κίτρινη γραμμή δεν καθορίστηκε ποτέ με ακρίβεια, ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί πέρα ​​από αυτήν και τώρα ελέγχουν περίπου το 60% της Γάζας.

Η άρνηση του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα απέρριψε το σχέδιο των 15 σημείων σε μια σπάνια δημόσια επίδειξη ανυπακοής κατά της κυβέρνησης Τραμπ, του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ.

Ο Κούσνερ, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ και ο διευθυντής του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, Νικολάι Μλαντένοφ, πρόκειται να συναντηθούν με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Περιφερειακές δυνάμεις, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας την απόρριψη του οδικού χάρτη από το Ισραήλ, λέγοντας πως «το Ισραήλ φέρει πλέον την ευθύνη για την παρεμπόδιση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα». Μεταξύ των χωρών που υπέγραψαν είναι οι Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ινδονησία και οι διαμεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός.

Η δήλωση των υπουργών Εξωτερικών καλούσε το Συμβούλιο Ειρήνης και τις ΗΠΑ να λάβουν «άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα» για να εμποδίσουν οποιοδήποτε μέρος να παρεμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου.

Τι ορίζει ο οδικός χάρτης

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, η Χαμάς θα παραδώσει όπλα στην παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που έχει ως στόχο να επιβλέπει τις καθημερινές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η επιτροπή δεν έχει ακόμη εισέλθει στη Γάζα. Ωστόσο, η Χαμάς έχει συνδέσει την παράδοση των βαρύτερων όπλων της με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που απορρίπτει η νυν κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει σταδιακά τα όπλα της, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα σταματήσουν τις επιθέσεις και θα αρχίσουν να αποσύρονται από τη Γάζα. Αλλά ο Νετανιάχου ισχυρίζεται πως το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει από καμία θέση στη Γάζα μέχρι να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς.

Αυτή η στάση αφήνει σε αναμονή άλλα στοιχεία της κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης διεθνών δυνάμεων για τον διαχωρισμό των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές που ελέγχονται από τις επιτροπές.

Με πληροφορίες του Guardian