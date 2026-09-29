Ο Νετανιάχου δήλωσε πως έχει ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, «οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν».

Από τη βάση των IDF και με background ένα ισραηλινό μαχητικό, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με βίντεο προειδοποιεί ότι το Ισραήλ έχει ενδείξεις πως πριν τις εκλογές θα υπάρξει νέα επίθεση των εχθρών.

«Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε, οποτεδήποτε» απείλησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου βρέθηκε για το βίντεο αυτό στη βάση Τελ Νοφ της Αεροπορίας των IDF όπου επαίνεσε τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Βρίσκομαι εδώ στη βάση της Αεροπορίας με τους ηρωικούς μας πιλότους και τα εξαιρετικά μας επίγεια συνεργεία μας. Λειτουργούμε διαρκώς σε όλα τα μέτωπα.

Προχθές, εξουδετερώσαμε τον απεχθή τρομοκράτη που απήγαγε την Νόα Αργκαμάνι και τον Αβινάταν Ορ. Τους φέραμε σπίτι και τον εξουδετέρωσαμε. Χθες βράδυ, εξουδετερώσαμε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Βόρειας Γάζας της Χαμάς. Βρίσκεται με τους προκατόχους του πια, τους οποίους εξουδετερώσαμε επίσης» λέει στο βίντεο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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Συνέχισε με τους «άθλους» του Ισραήλ λέγοντας πως «συνολικά, τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε εξουδετερώσει πάνω από 100 τρομοκράτες, και αυτό αφορά μόνο στη Γάζα. Φυσικά, κάνουμε επιχειρήσεις και στον Λίβανο. Θυμάστε τι κάναμε στην Πλαγιά Αλί Ταχέρ.

»Υπάρχουν τεράστια επιτεύγματα, αλλά υπάρχουν και τεράστιες πιέσεις: πίεση να αποσυρθούμε, να θυσιάσουμε τα μεγάλα επιτεύγματα που εξασφαλίστηκαν μέσω του ηρωισμού των μαχητών μας. Δεν θα το επιτρέψω να συμβεί αυτό» συνέχισε ο Νετανιάχου.

Και κάτι ακόμα, καταλήγει στο βίντεο ο Νετανιάχου. «Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν. Οπότε από εδώ, από αυτή τη βάση της Αεροπορίας, έχω ένα μήνυμα γι' αυτούς: Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Θα σας φτάσουμε οπουδήποτε, οποτεδήποτε».

{https://x.com/IsraeliPM/status/2104939988001439875}