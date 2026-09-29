Λόγω τεχνικού προβλήματος ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων, ώστε να λάβουν το επίδομα παιδιού όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Νέα έκτακτη πληρωμή για το Επίδομα Παιδιού Α21 ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν εκκαθαριστεί λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτακτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης συγκεκριμένων αιτήσεων.

Το πρόβλημα αφορούσε αιτήσεις στις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία, λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν διαθέσιμη η σχετική πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων, ώστε να λάβουν το επίδομα όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Επίδομα Παιδιού: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή Α21

Η έκτακτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 και αφορά τις αιτήσεις που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει συνολικά 70.584.787,15 ευρώ σε 422.148 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού Α21.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις για το 2026 ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.