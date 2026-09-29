Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος - Την Πέμπτη (1/10) η πολιτική κηδεία του.

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής, ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ που αποχαιρετά «τον συνάδελφο που εργάστηκε με ζήλο και επαγγελματική ευσυνειδησία».

Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε στον Βρονταμά Λακωνίας το 1932, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική σταδιοδρομία του από την εφημερίδα «Το Βήμα», ως αθλητικός συντάκτης.

Ακολούθησε το κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ και εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Μακεδονία», στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» και από το 1974 στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1 και από το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-2.

«Ο Χριστόφορος Κονταξής υπήρξε ένας άξιος συνάδελφος, με πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία. Υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό», τονίζει η ΕΣΗΕΑ, που συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα τις κόρες του Ζέτα και Μαρία, οι οποίες ακολούθησαν τα βήματά του.

Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη (1/10, 12:00) στο Κοιμητήριο Καισαριανής, ενώ συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» την ίδια ημέρα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας (16:15).