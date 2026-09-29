Σε ηλικία 75 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του διευθυντή Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ στη σειρά των 90s «Saved by the Bell» (Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι).

«Είναι μια τραγική απώλεια», επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Τζέι Σάχτερ, στο People. «Όλοι αγαπούσαν τον κύριο Μπέλντινγκ και όσοι από εμάς γνωρίσαμε τον Ντένις τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, και αγαπούσε τους θαυμαστές του, συμπλήρωσε.



Ο Χάσκινς έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1979 σε ένα επεισόδιο της θρυλικής σειράς The Dukes of Hazzard.



Ωστόσο, η σειρά που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο ήταν το «Saved by the Bell» όπου έπαιξε τον διεθυντή του σχολείου του Bayside High και στις τέσσερις σεζόν, από το 1989 έως το 1992. Ο ρόλος του ήταν περισσότερο σαν ένας αστείος «θείος» για τους μαθητές του Ζακ Μόρις, Έι Σι Σλέιτερ, Κέλι Καπόφσκι και Σκριτς Πάουερς.

{https://youtu.be/FSigvXpAd6g?si=auCva3VguoKQk_rx}

Ο Χάσκινς επανέλαβε τον ρόλο του στη σειρά «Saved by the Bell: The New Class», στην τηλεταινία «Saved by the Bell: Hawaiian Style», όπως και στο «Good Morning, Miss Bliss», η οποία προβλήθηκε για μία σεζόν πριν από την πρεμιέρα του Saved by the Bell.



Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε σειρές όπως το How I Met Your Mother, το The West Wing, το 7th Heaven και το Hot in Cleveland.