Η πρόοδος στη μοριακή βιολογία και τη νευροεπιστήμη έχει δώσει στους ερευνητές νέα εργαλεία για να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις διεργασίες που οδηγούν στη συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών και στη βλάβη των νευρικών κυττάρων.

Επιστήμονες, γιατροί, ασθενείς και φροντιστές συναντώνται στις 12 Οκτωβρίου σε μια ανοικτή στο κοινό εκδήλωση για ασθένειες της λανθασμένης αναδίπλωσης πρωτεϊνών, τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και τις νέες ερευνητικές προσεγγίσεις

Τι συμβαίνει μέσα στα κύτταρά μας όταν μια πρωτεΐνη χάνει τη σωστή της δομή; Πώς μπορεί αυτή η διαδικασία να συνδέεται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson και η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS); Και ποια είναι σήμερα τα περιθώρια για έγκαιρη διάγνωση και νέες θεραπείες;

Στα ερωτήματα αυτά θα επικεντρωθεί η ανοικτή εκδήλωση με τίτλο: «Protein Misfolding Diseases – Patient challenges, available treatments and therapeutic development landscape», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό.

Στο επίκεντρο της ανοικτής εκδήλωσης δεν θα βρίσκεται μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτήν: ο ασθενής.

Διακεκριμένοι επιστήμονες, κλινικοί γιατροί, ασθενείς και φροντιστές θα συζητήσουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας, τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, αλλά και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η έρευνα για τις επόμενες θεραπείες ασθενειών που οφείλονται στη λανθασμένη αναδίπλωση πρωτεϊνών.

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Όταν μια πρωτεΐνη χάνει τη σωστή της δομή

Οι πρωτεΐνες αποτελούν βασικά κυτταρικά συστατικά και συμμετέχουν σχεδόν σε κάθε λειτουργία του οργανισμού. Για να λειτουργήσουν σωστά, πρέπει να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη τρισδιάστατη δομή. Όταν η διαδικασία αυτή διαταράσσεται, μια πρωτεΐνη μπορεί να αποκτήσει λανθασμένη διαμόρφωση ή να συσσωρευτεί με τρόπο που επηρεάζει τη λειτουργία του κυττάρου.

Η λανθασμένη αναδίπλωση των πρωτεϊνών (protein misfolding) αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικά πεδία της βιοϊατρικής έρευνας, καθώς συνδέεται με μια σειρά ασθενειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η νόσος Alzheimer, η Parkinson και η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) και οι συστημικές αμυλοειδώσεις.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όχι μόνο στην κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στη συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών, αλλά και στην αξιοποίηση αυτής της γνώσης για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Η πρόοδος στη μοριακή βιολογία και τη νευροεπιστήμη έχει δώσει στους ερευνητές νέα εργαλεία για να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις διεργασίες που οδηγούν στη συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών και στη βλάβη των νευρικών κυττάρων.

Την ίδια στιγμή, νέοι βιοδείκτες, προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης και στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις δημιουργούν νέες δυνατότητες για την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

Η απόσταση, ωστόσο, από ένα σημαντικό εύρημα στο εργαστήριο μέχρι μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία για τους ασθενείς παραμένει μεγάλη. Η διαδικασία απαιτεί χρόνια έρευνας, κλινικές μελέτες και στενή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Ακριβώς αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στη βασική έρευνα, την κλινική πράξη και την εμπειρία των ασθενών επιχειρεί να αναδείξει η ανοικτή εκδήλωση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Οι ασθενείς και οι φροντιστές στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι ασθενείς και οι φροντιστές, οι οποίοι θα μεταφέρουν τη δική τους εμπειρία από την καθημερινότητα με ένα νευροεκφυλιστικό νόσημα. Η παρουσία τους αναδεικνύει μια κρίσιμη διάσταση της σύγχρονης έρευνας: ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με αυτές τις ασθένειες και πώς μπορεί η επιστημονική πρόοδος να μεταφραστεί σε ουσιαστικές λύσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοικτή συζήτηση με το κοινό, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να συνομιλήσουν απευθείας με τους ειδικούς.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πρώτου “Athens School of Protein Misfolding Diseases”, μιας διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου “Twin4Promis”, η οποία συγκεντρώνει στην Αθήνα ερευνητές από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και του Ισραήλ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου στις 15:00 στο Airotel Stratos Vassilikos Hotel, Αμφιθέατρο, Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά

Η συμμετοχή είναι δωρεάν