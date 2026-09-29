Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εστίαση, όπου η ετήσια αύξηση έφθασε το 9,8%. Στα καταλύματα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,9%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στον τομέα των υπηρεσιών παραμένουν ισχυρές. Ο συνολικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 5,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας στις 123,2 μονάδες από 116,3 μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.



Η σημασία των στοιχείων βρίσκεται κυρίως στο εύρος των ανατιμήσεων. Στις μεταφορές οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,3%, στην παροχή καταλύματος και εστίασης κατά 8,3%, στην ενημέρωση και επικοινωνία κατά 3,6%, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες κατά 7,8% και στις διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης κατά 3,9%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εστίαση, όπου η ετήσια αύξηση έφθασε το 9,8%. Στα καταλύματα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,9%. Την ίδια στιγμή, στις αρχιτεκτονικές και μηχανικές δραστηριότητες, τις τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις καταγράφηκε αύξηση 17,8%, ενώ στη διαφήμιση και την έρευνα αγοράς οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 9%.

Οι μεταφορές αποτελούν επίσης κρίσιμο παράγοντα, καθώς οι αυξήσεις μπορούν να περάσουν έμμεσα στο κόστος άλλων επιχειρήσεων. Οι χερσαίες μεταφορές εμφάνισαν ανατίμηση 6,9% και οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 7,1%.

Αυτό δημιουργεί δυνητικά έναν δεύτερο μηχανισμό μετάδοσης των πιέσεων, καθώς οι επιχειρήσεις που αγοράζουν ακριβότερες υπηρεσίες μεταφοράς, logistics ή επαγγελματικής υποστήριξης ενδέχεται να μετακυλίσουν μέρος του πρόσθετου κόστους στις δικές τους τιμές.

Ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ μετρά τις τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί υπηρεσιών και καλύπτει συναλλαγές προς επιχειρήσεις, καταναλωτές και εξαγωγές. Συνεπώς, το 5,9% δεν σημαίνει ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή θα κινηθεί αντίστοιχα. Δείχνει, όμως, ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 εξακολουθούσε να υπάρχει σημαντική πίεση στις τιμές των υπηρεσιών, γεγονός που δυσκολεύει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.