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Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 55.000 έλεγχοι. Από τα 34,6 εκατ. ευρώ των προστίμων, τα 29 εκατ. ευρώ αφορούσαν παραβάσεις που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, ενώ 9,5 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν για αδήλωτη εργασία.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 34,6 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις και εργοδότες κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, με τις παραβάσεις που συνδέονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας να καταγράφουν σημαντικό μέρος των κυρώσεων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 55.000 έλεγχοι. Από τα 34,6 εκατ. ευρώ των προστίμων, τα 29 εκατ. ευρώ αφορούσαν παραβάσεις που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, ενώ 9,5 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν για αδήλωτη εργασία.

Τα πρόστιμα που συνδέονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας έφτασαν σχεδόν τα 10 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο. Το ύψος των κυρώσεων καταγράφει προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί υποχρεωτικά σε αυτό, μεταξύ άλλων στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Η ψηφιακή κάρτα έχει ως στόχο την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της έναρξης και της λήξης της εργασίας και την αποτύπωση του πραγματικού ωραρίου και των υπερωριών. Οι παραβάσεις που καταγράφηκαν στους ελέγχους δείχνουν ότι το σύστημα δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις επιχειρήσεις.

Σημαντικός αριθμός παραβάσεων καταγράφηκε και σε άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον χρόνο εργασίας.

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Για μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων, εορτών και λοιπών αποδοχών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 3 εκατ. ευρώ.

Για μη τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την υποβολή και την αποτύπωση του χρόνου εργασίας καταγράφηκαν 829 παραβάσεις, με πρόστιμα 882.540 ευρώ.

Άλλες 745 παραβάσεις αφορούσαν τη μη υποβολή ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας και μεταβολών απασχόλησης, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Για υπέρβαση του χρόνου εργασίας καταγράφηκαν 216 παραβάσεις, με πρόστιμα 600.000 ευρώ.

Τι έγινε τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 6.334 έλεγχοι. Οι κυρώσεις ανήλθαν σε 1.184 και τα συνολικά πρόστιμα σε 3,6 εκατ. ευρώ.

Η ψηφιακή κάρτα βρέθηκε στο επίκεντρο των ελέγχων. Καταγράφηκαν 304 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα 1,2 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 34,3% των συνολικών προστίμων του Αυγούστου.

Για παραβάσεις αδήλωτης εργασίας επιβλήθηκαν πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 124 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων και λοιπών αποδοχών, με πρόστιμα 230.300 ευρώ.

Οι τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες — ψηφιακή κάρτα, αδήλωτη εργασία και μη καταβολή δεδουλευμένων — συγκέντρωσαν τον Αύγουστο πρόστιμα περίπου 2,43 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 67,5% των συνολικών προστίμων του μήνα.