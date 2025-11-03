Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους σε 80.000 επιχειρήσεις - Μη εφαρμογή της κάρτας επιφέρει πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Υποχρεωτική από σήμερα για περίπου 80.000 επιχειρήσεις που οφείλουν να προχωρήσουν στην υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία επεκτείνεται πλέον σε 350.000 επιπλέον εργαζόμενους σε τέσσερις ακόμη βασικούς κλάδους της οικονομίας. Με τη νέα επέκταση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα ξεπερνά πλέον τις 1.850.000. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 περίπου επιχειρήσεις. Η μη εφαρμογή της κάρτας επιφέρει πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η εφαρμογή του μέτρου επεκτείνεται σε τέσσερις ακόμη τομείς:

-στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,

-στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο – συμπεριλαμβανομένων συνεργείων και καταστημάτων επισκευής οχημάτων –,

-στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,

-καθώς και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό. Ήδη το μέτρο καλύπτει μεγάλα τμήματα της αγοράς, όπως οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός και η εστίαση, ενώ τα αποτελέσματα από την έως τώρα εφαρμογή του δείχνουν σημαντική αύξηση στη δηλωμένη εργασία και στις καταγεγραμμένες υπερωρίες.

«Η σημαντική αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών που ξεπερνούν συνολικά τις 3,5 εκατομμύρια ώρες επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης. Η αδήλωτη εργασία περιορίζεται, ο χρόνος πραγματικής εργασίας αποτυπώνεται με ακρίβεια και η συνέπεια των εργοδοτών ενισχύεται. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια αγορά εργασίας πιο διαφανή και δίκαιη προς όφελος πρωτίστων των εργαζομένων καθώς και του υγιή ανταγωνισμού», επισημάνει ο κα. Κεραμέως.

Πώς λειτουργεί

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μετρά αποκλειστικά τον χρόνο απασχόλησης όσων εργάζονται εντός των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. Καταγράφει την πρώτη είσοδο και την τελευταία έξοδο του εργαζομένου, ενώ το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τη διάρκεια απασχόλησης, συγκρίνοντάς τη με τα δηλωμένα ωράρια στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Η σωστή σήμανση αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου, ωστόσο η ευθύνη της ορθής τήρησης και της συμμόρφωσης ανήκει αποκλειστικά στον εργοδότη. Κάθε εργάσιμη ημέρα πρέπει να εμφανίζει ζυγό αριθμό καταχωρήσεων: δύο σε συνεχές ωράριο και τέσσερις σε σπαστό. Η απουσία σήμανσης ισοδυναμεί με μη καταγραφή εργασίας.

Ενδιάμεσες σφραγίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ ο χρόνος προετοιμασίας πριν ή μετά το ωράριο δεν υπολογίζεται στην απασχόληση και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά, ή τα 30 λεπτά στους βιομηχανικούς κλάδους ενέργειας. Παράλληλα, επιτρέπεται ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτών ημερησίως, κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου.

Με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, σημαίνεται η πρώτη είσοδος και η τελευταία έξοδος από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η οποία σε συνδυασμό με το συμβατικό προδηλωθέν και το προγραμματισμένο ημερήσιο ωράριο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, παράγει αποτελέσματα σε σχέση με τον πραγματικό ημερήσιο χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων, όπως την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, τη διάρκεια του διαλείμματος, καθώς και την υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των χτυπημάτων της ψηφιακής κάρτας εργασίας των εργαζομένων σε επίπεδο ημέρας θα πρέπει να είναι ζυγός αριθμός, και συγκεκριμένα:

Α) Μηδέν (0) χτύπημα, όταν ο εργαζόμενος εργάζεται με το σύστημα της τηλεργασίας ή δεν έχει καθόλου φυσική παρουσία στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης κατά μια συγκεκριμένη ημέρα για λόγους που δικαιολογούνται από την φύση της εργασίας του (π.χ. τεχνικός δικτύου, tour-leader) ή την κατάσταση (π.χ. απεργία, μη προσέλευση στην εργασία κ.α.)

Β) Δύο (2) χτυπήματα, όταν ο εργαζόμενος εργάζεται με συνεχές ωράριο στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να σημάνει την κάρτα του κατά την πρώτη είσοδο στην επιχείρηση και κατά την τελευταία έξοδο από αυτήν. Ευνόητο είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ενδιάμεσα χτυπήματα.

Γ) Τέσσερα (4) χτυπήματα, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται με σπαστό ωράριο στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να σημάνει την κάρτα του κατά την πρώτη είσοδο και κατά την τελευταία έξοδο, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου τμήματος του ωραρίου του. Ευνόητο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ενδιάμεσα χτυπήματα.

Έτσι αν βρεθεί εργαζόμενος να εργάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης πριν την έναρξη του ψηφιακά δηλωθέντος ωραρίου εργασίας του και δεν έχει σημάνει την κάρτα του ή βρεθεί να εργάζεται, αφού έχει σημάνει την κάρτα του κατά τη λήξη του ψηφιακά δηλωθέντος ωραρίου του, επιβάλλονται κυρώσεις.

Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ εκτός των νέων κλάδων, ακόμη κι αν δραστηριοποιούνται σε περισσότερους τομείς, καθώς και όσες έχουν μηδενική οικονομική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3.

Εκτός παραμένουν επίσης οι επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ορυχείων και ναυπηγείων, οι εργαζόμενοι σε οικοδομικά έργα, οι αγροτικές και αλιευτικές εργασίες, καθώς και οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία. Δεν προβλέπεται δυνατότητα προαιρετικής ένταξης.

Η υποχρέωση χρήσης της κάρτας αφορά και όσους εργάζονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά σε σταθερό χώρο που έχει οριστεί από την επιχείρηση - όπως πωλητές shop-in-a-shop, τεχνικοί έδρας ή ασφαλιστικοί πράκτορες. Εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό που εργάζεται με καθεστώς δανεισμού.

Πρόστιμα

Σε περίπτωση παρουσίας εργαζομένου εκτός δηλωμένου ωραρίου χωρίς ψηφιακή καταγραφή, επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις έως το τέλος κάθε μήνα για υπερωρίες ή αλλαγές ωραρίου, ωστόσο φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι η παρουσία δεν συνιστά εργασία.

Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους, με διασταύρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ της Ψηφιακής Κάρτας και του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Στόχος είναι η άμεση ανίχνευση περιπτώσεων αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και η εξασφάλιση της δίκαιης αμοιβής για κάθε ώρα απασχόλησης.