Η νηστεία της 5ης Ιανουαρίου παραμένει μία από τις αυστηρότερες του έτους.

Η νηστεία των Χριστουγέννων ολοκληρώθηκε παραμονές της μεγάλης εορτής ήτοι στις 24 του μήνα με τους πιστούς πλέον να τρώνε τους μεζέδες στο εορταστικό τραπέζι χωρίς περιορισμό. Σύμφωνα με την Εκκλησία οι πιστοί έχουν στη διάθεσή τους ένα Δωδεκαήμερο άνευ νηστείας μέχρι τα Θεοφάνια στις 6 του μήνα.

Η Εκκλησία τιμά τα Θεοφάνια στις 6 Ιανουαρίου, μια από τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, που συνδέεται με τη Βάπτιση του Χριστού και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Με τα Θεοφάνια κλείνει ο κύκλος του Δωδεκαήμερου αλλά παραμονές της εορτής ήτοι στις 5 του μήνα η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς σε αυστηρή νηστεία για εσωτερική προετοιμασία πριν από τη μεγάλη γιορτή.

Νηστεία πριν τα Θεοφάνια: Τι τρώμε στις 5 του μήνα

Η 5η Ιανουαρίου, παραμονή των Θεοφανίων, είναι ημέρα νηστείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η νηστεία αυτή δεν συνδέεται με τον Μέγα Αγιασμό, όπως συχνά λανθασμένα πιστεύεται, αλλά ισχύει επειδή η ημέρα προηγείται μεγάλης δεσποτικής εορτής, των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου). Πρόκειται για καθιερωμένη εκκλησιαστική πρακτική πνευματικής προετοιμασίας, αντίστοιχη με άλλες παραμονές μεγάλων εορτών.

Τι επιτρέπεται στη νηστεία της 5ης Ιανουαρίου