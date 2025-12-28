Διαβάστε αναλυτικά την εκτέλεση της συνταγής.

Μια πανεύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για την αγαπημένη σε όλους μας Βασιλόπιτα έδωσε η Ελένη Καπνιά. Το μόνο που θα χρειαστείτε για να τη φτιάξετε είναι ένα μπολ και λίγα υλικά, που όλοι έχουμε στο σπίτι μας.

Αναλυτικά η συνταγή:

Συστατικά:

350 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

2 αυγά

150 γρ. σπορέλαιο

220 γρ. μέλι ή ζάχαρη

3 βανιλέτες

250 γρ. γιαούρτι

130 γρ. τρούφα

άχνη ζάχαρη για πασπάλισμα

ζαχαρόπαστα για να φτιάξουμε τους αριθμούς

Οδηγίες

Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υγρά υλικά.

Δηλαδή, τα αυγά, το σπορέλαιο, το γιαούρτι, τη ζάχαρη και τις βανιλέτες. Ανακατεύουμε πολύ καλά.

Σε ένα άλλο μπολ έχουμε κοσκινίσει το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και ρίχνουμε την τρούφα.

Βάζουμε τα υγρά υλικά στα στέρεα υλικά και ανακατεύουμε καλά μεχρι να ενσωματωθούν όλα.

Παίρνουμε ένα ταψάκι 22-24 εκ. διάμετρο, το βουτυρώνουμε, το αλευρώνουμε και εκεί ρίχνουμε το μείγμα της βασιλόπιτας. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε το φλουρί ή να το προσθέσουμε αφού το ψήσουμε, αλλά προσοχή μη το ξεχάσουμε!

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς κελσίου για 40-50 λεπτά. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα.Όταν είναι έτοιμη, την αφήνουμε να κρυώσει, την αχνίζουμε και σχηματίζουμε με ζαχαρόπαστα το έτος της νέας χρονιάς!



Καλή επιτυχία και καλή χρονιά σε όλους!

