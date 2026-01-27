Μία συνταγή με υλικά που πιθανότατα έχετε στο σπίτι σας. Ετοιμο γεύμα σε μόλις μισή ώρα.

Μία από τις αγαπημένες παιδικές γεύσεις είναι οι σπιτικές κοτομπουκιές. Απλό και πεντανόστιμο φαγητό που φτιάχνεται με ελάχιστα υλικά.

Η Melinda Salchert από το southernliving.vom προτείνει μία συνταγή για κοτομπουκιές με τρία υλικά και οι οποίες είναι έτοιμες σε μόλις τέσσερα βήματα:

1ο: Κόψτε το κοτόπουλο σε μικρές λωρίδες

2ο: Βουτήξτε το σε ελαιόλαδο

3ο: Στη συνέχεια στο μείγμα από τριμμένη φρυγανιά και παρμεζάνα, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι.

4ο: Ψήνετε στον φούρνο στους 175 βαθμούς για περίπου 25-30 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά.

Έτοιμες προς κατανάλωση (ή κατάψυξη, αν θέλετε να τις φάτε άλλη ημέρα).

Αναλυτικά η συνταγή:

Υλικά:

700–900 γρ. στήθος κοτόπουλου, κομμένο σε λωρίδες

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι τρίμμα φρυγανιάς

¾ φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

3 σκελίδες σκόρδο

½ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. πιπέρι

Οδηγίες:

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 175°C. Κόψτε το κοτόπουλο σε λωρίδες πάχους περίπου 2,5 εκ.

Γεμίστε ένα μικρό μπολ με ελαιόλαδο. Σε ένα δεύτερο μπολ, ανακατέψτε τις φρυγανιές, την παρμεζάνα, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Βουτήξτε κάθε λωρίδα κοτόπουλου πρώτα στο ελαιόλαδο και μετά στο μείγμα με τις φρυγανιές. Τοποθετήστε τις λωρίδες σε ένα ταψί.

Ψήστε στον φούρνο μέχρι να ροδίσουν, περίπου 25-30 λεπτά.

Πηγή: southernliving.com