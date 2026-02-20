Τα μυστικά για να το χταπόδι μαλακό και ζουμερό και να το απολαύσετε στο σαρακοστιανό τραπέζι.

Το χταπόδι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα θαλασσινά της Σαρακοστής, καθώς συνδυάζει τη γεύση, την παράδοση και τη θρεπτική αξία, ενώ εντάσσεται πλήρως στο νηστίσιμο διαιτολόγιο. Είτε επιλέξετε να το ψήσετε στα κάρβουνα είτε να το μαγειρέψετε στην κατσαρόλα, η προετοιμασία του απαιτεί υπομονή και τεχνική, ώστε να παραμείνει τρυφερό, ζουμερό και γεμάτο γεύση. Με την πλούσια γεύση και την υψηλή διατροφική του αξία, αποτελεί ιδανική επιλογή. Είναι πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμινών του συμπλέγματος Β, ιχνοστοιχείων όπως το σελήνιο και το μαγνήσιο, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται άψογα με παραδοσιακά σαρακοστιανά συνοδευτικά όπως η λαδερή σαλάτα, οι πατάτες φούρνου ή τα λαχανικά ψητά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcj1ypbohxnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Προετοιμασία του χταποδιού

Η προετοιμασία του χταποδιού ξεκινά με τον καθαρισμό του. Αν αγοράσεις φρέσκο χταπόδι, πρώτα αφαίρεσε το στόμα του με ένα μαχαίρι. Βρίσκεται στη βάση της κουκούλας, στο σημείο από όπου ξεκινούν τα πλοκάμια του. Για να το αφαιρέσεις, πρέπει να σκίσεις τη σακούλα στη βάση της από τη μια πλευρά, να βυθίσεις στο κέντρο της τη μύτη του μαχαιριού και να το αφαιρέσεις. Ύστερα, άδειασε την κουκούλα από το περιεχόμενό της, ξέπλυνέ τη καλά μέσα και έξω και αφαίρεσε την εξωτερική της μεμβράνη, αν θέλεις. Τα κατεψυγμένα χταπόδια είναι και καθαρισμένα. Για πιο τρυφερό αποτέλεσμα, το χταπόδι μπορεί να παγώσει και να ξεπαγώσει, ή να χτυπηθεί ελαφρά με ένα σφυράκι κουζίνας, τεχνική που βοηθά στη διάσπαση των ινών του κρέατος και μειώνει την πιθανότητα να γίνει σκληρό κατά το μαγείρεμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d0b9rtlvvfi1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ψήσιμο στα κάρβουνα: Τα μυστικά

Αν σκοπεύετε να το ψήσετε στα κάρβουνα, διαλέξτε ένα μεγάλο χταπόδι πάνω από ενάμιση κιλό, το οποίο θα πρέπει να το λιάσετε. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να βγει μαλακό το χταπόδι στα κάρβουνα. Να έχετε υπόψη σας ότι επειδή το χταπόδι θα αφυδατωθεί, θα χάσει αρκετό από τον όγκο του. Ραντίστε το με λίγο ξύδι πριν το λιάσετε και σκεπάστε το με τούλι για να μην μαζέψει μύγες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ψήσιμο στα κάρβουνα αποτελεί μια από τις παραδοσιακές μεθόδους που προσδίδει ιδιαίτερο άρωμα και γεύση στο χταπόδι. Αφού το καθαρίσουμε και το πλύνουμε, κόβουμε κάθε πλοκάμι σε δύο μέρη, στο πάνω (το πιο χοντρό) και στο κάτω, που είναι λεπτότερο και θα ψηθεί πιο γρήγορα. Τις πολύ λεπτές άκρες κάτω - κάτω τις πετάμε γιατί θα καούν. Δεν βράζουμε το χταπόδι για να μαλακώσει, όπως γράφουν κάποιες συνταγές, γιατί του αφαιρούμε γεύση.Αλλωστε, δεν χρειάζεται να είναι τελείως μαλακό, γιατί θα χάσει στο ψήσιμο την ωραία κρουστή του υφή. Το λαδώνουμε ελαφρώς και το βάζουμε να ψηθεί. Ιδανικά θα πρέπει να σιγοψηθεί σε χαμηλή φωτιά για αρκετή ώρα (περίπου για 20 - 25 λεπτά). Για να το πετύχουμε, φροντίζουμε η θράκα να μην είναι πολύ δυνατή, για να μην αρπάξει γρήγορα το χταπόδι, ή ανεβάζουμε τη σχάρα στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα κάρβουνα. Γυρνάμε τα πλοκάμια να ψηθούν από όλες τις μεριές. Τα λεπτότερα κομμάτια θα ψηθούν πιο γρήγορα γι' αυτό προσέχουμε να τα βγάλουμε πιο νωρίς από τη φωτιά. Για να νιώθουμε το χταπόδι μαλακό στο στόμα, το μυστικό είναι να το κόψουμε, αφού ψηθεί, σε λεπτές φέτες.

Το χταπόδι πρέπει να ψήνεται αργά και ομοιόμορφα, ώστε να μην καεί εξωτερικά ενώ παραμένει σκληρό εσωτερικά.

Καθώς ψήνεται, πρέπει να αναποδογυρίζεται συνεχώς, διασφαλίζοντας ομοιόμορφο ψήσιμο.

Το μυστικό είναι να μην ψηθεί υπερβολικά, γιατί τότε χάνει την τρυφερότητά του.

Λίγες σταγόνες λεμονιού ή λίγο ελαιόλαδο στο τέλος ενισχύουν το άρωμα και προσφέρουν φρεσκάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cbpta2v44q3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εναλλακτική του γκριλ

Εξίσου γευστική είναι και η λύση του ψησίματος στο γκριλ του φούρνου. Βάζουμε τη σχάρα στο μεσαίο επίπεδο και ανάβουμε το γκριλ, να ζεσταθεί καλά ο φούρνος. Κόβουμε το χταπόδι όπως κάνουμε για τη σχάρα και το λαδώνουμε ελαφρώς. Το ψήνουμε για περίπου 10 - 12 λεπτά από κάθε πλευρά.

Συνταγή για χταπόδι στην κατσαρόλα που θα «λιώνει» στο στόμα

Υλικά:

1 χταπόδι περίπου 1,5–2 κιλά

1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε φέτες

2–3 φύλλα δάφνης

4–5 κουταλιές ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι κόκκινο κρασί (προαιρετικά)

1 κουταλιά ντοματοπελτέ ή τριμμένη ντομάτα

Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη κατά βούληση

Εκτέλεση:

Βάζουμε στην κατσαρόλα το χταπόδι μαζί με το κρεμμύδι και τη δάφνη και προσθέτουμε λίγο νερό. Σιγοβράζουμε για περίπου 45–50 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το κρασί και την ντομάτα και αφήνουμε να μαγειρευτεί για 20 ακόμη λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε ρίγανη. Σερβίρουμε ζεστό με φρέσκο ψωμί ή συνοδευτικά λαχανικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-crqhxsa7on6x?integrationId=40599y14juihe6ly}