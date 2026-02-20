Ένταση προγήθηκε την Πέμπτη και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο.

Επεισοδιακή υπήρξε και σήμερα η τελετή παραλαβής της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με το Νησί, ισχυρή αστυνομική παρουσία και δυνάμεις της ΟΠΚΕ εμπόδισαν υγειονομικούς να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρισκόταν ο υπουργός.

Γιατροί και νοσηλευτές επιχείρησαν να πλησιάσουν το σημείο της εκδήλωσης, προκειμένου να διατυπώσουν τα αιτήματά τους, με αποτέλσμα να επικρατήσει ένταση, με διαμαρτυρίες και έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις, ενώ η παρουσία των δυνάμεων της ΟΠΚΕ βάρυνε το κλίμα.

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την εργασία και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής.

Παρά την προσπάθεια να αποφευχθεί συνάντηση με τους συγκεντρωμένους, ο υπουργός βρέθηκε τελικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαμαρτυρόμενους.

Γιατροί και νοσηλευτές του έθεσαν άμεσα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, περιγράφοντας συνθήκες αυξημένης πίεσης, εφημερίες στα όρια της αντοχής και σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυσκολία στελέχωσης βασικών κλινικών, αλλά και στη διαρκή επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, καλείται να καλύψει ανάγκες που ξεπερνούν τις πραγματικές δυνατότητες του ιδρύματος. Οι εργαζόμενοι τόνισαν την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Λέσβου.

Η φράση του υπουργού που φέρεται να «ξεχείλισε το ποτήρι» για τους συγκεντρωμένους ήταν αυτή περί μηδενικών αναμονών για χειρουργεία.

«Λέτε ψέματα κύριε υπουργέ» είπε ένας από τους διαμαρτυρόμενους, καλώντας την διοίκηση να τον διαψεύσει. Παράλληλα, άλλοι στάθηκαν στο ότι «δεν προκηρύξατε θέση αναισθησιολόγου» και στο ότι έχει «καταργηθεί η τρίτη βάρδια στο τμήμα νεφρού», απόφαση που κρίθηκε «εγκληματική».

«Καταργήσατε την τρίτη βάρδια στο τμήμα νεφρού, πεθαίνει κόσμος κύριε υπουργέ (...) Αυτό είναι έγκλημα», φώναξε μία γυναίκα.