Μακράν όλων ο Άδωνις Γεωργιάδης… στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Έσπασε κάθε πανελλήνιο ρεκόρ ο Άδωνις Γεωργιάδης όχι μόνο στις καθημερινές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, αλλά και στην αμεσότητα που ενημερώνει τους φίλους του στα social media.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το σημερινό παράδειγμα που μέσα σε ελάχιστη ώρα (λιγότερο από 60 λεπτά) «έπαιξε» σε Σκάι, Action και Open.

Μάλιστα ο ίδιος μας ενημέρωσε σχετικά (δείτε την φωτό από κάτω). Τώρα εδώ, τώρα εκεί... τώρα παρά δίπλα.

Σίγουρα (και) την σημερινή ημέρα είχε την τιμητική του με όσα έγιναν κατά την επίσκεψή στο ΓΚ Νίκαιας. Ο ίδιος όμως και το επιτελείο του αντέδρασαν σαν αστραπή και μας ενημέρωσαν σε «χρόνο ντετέ».

Φυσικά μας θύμισε και το γνωστό διαφημιστικό… «και τώρα Σαράφης στη Λάρισα… Κύπρου 72».

{https://www.youtube.com/watch?v=rv-vPggKrvA}

Κ.Σ.