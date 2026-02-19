Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε έξαλλος όταν του είπαν ότι... τσακώνεται με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στο ξέσπασμα του υπουργού Υγείας αναφέρθηκε σήμερα από τον αέρα της εκπομπής του ο Κώστας Παπαχλιμίντζος, ξεκαθαρίζοντας πως για τον ίδιο το θέμα θεωρείται λήξαν.

Παρουσιάζοντας βίντεο από την χθεσινή έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο δημοσιόγραφος σημείωσε πως «απ'ότι καταλαβάμε, και το κατάλαβαν και όλοι οι τηλεθεατές, δεν άρεσε στον υπουργό Υγείας ήταν η λέξη "τσακωμός" για αυτή του την κόντρα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Εμείς δεν θα σχολιάσουμε κάτι. Έχουμε ένα προνόμιο ως δημοσιογράφοι και ως παρουσιαστές να μιλάμε εκείνη την ώρα, και αν κάποιος μας λέει κάτι, απαντάμε με τον τρόπο που κρίνουμε ότι πρέπει να απαντήσουμε και κρινόμαστε στη συνέχεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgip8g4ifrqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε χθες τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό», λέγοντας πως «εξομοιώνει θύτη και θύμα», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν εγώ σε πω "τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις" κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;».

«Όχι κύριε, αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με εμένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορώ να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και θα είναι χειρότερα τα πράγματα», είπε ο υπουργός, με τον παρουσιαστή να του απαντά «δεν φοβόμαστε κανέναν».