Πυρήνας του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (Α.Σ.Π.Τ.) ως δημόσιου φορέα ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας αναβαθμίζει την καλλιτεχνική εκπαίδευση και τις αντίστοιχες σπουδές με την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (Α.Σ.Π.Τ.) όπως προωθείται μέσα από το σχετικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Όπως σημείωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη «η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών αποτελεί θεσμική απάντηση σε ένα αίτημα δεκαετιών και ένα σημαντικό εθνικό εγχείρημα. Φιλοδοξούμε η καλλιτεχνική αριστεία να συναντηθεί με την ακαδημαϊκή οργάνωση, την έρευνα και την αναβαθμισμένη εκπαίδευση»

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η νέα Σχολή ιδρύεται ως ανώτατο ίδρυμα ειδικού σκοπού και εισάγει πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στις παραστατικές τέχνες, συνδέοντας την ακαδημαϊκή δομή με την καλλιτεχνική πράξη. Η εισαγωγή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων με δια ζώσης αξιολόγηση δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στη φύση κάθε αντικειμένου. Η Α.Σ.Π.Τ. συγκροτείται με την ένταξη πέντε εμβληματικών δημόσιων οργανισμών:

Εθνικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ακαδημαϊκού φορέα με θεσμική σταθερότητα, σαφείς κανόνες λειτουργίας και μακροπρόθεσμη προοπτική, ώστε οι παραστατικές τέχνες να αποκτήσουν πανεπιστημιακή «στέγη».

Ρυθμίσεις για φοιτούντες και τίτλους σπουδών

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Δυνατότητα ένταξης των ήδη εγγεγραμμένων σπουδαστών στα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα, υπό προϋποθέσεις (όπως η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου).

Διασφάλιση συνέχισης των σπουδών για όσους δεν ενταχθούν, με τίτλο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.).

Σταδιακή παύση νέων εγγραφών στις υφιστάμενες σχολές και οριστική κατάργηση του διπλού συστήματος.

Αναδιαμόρφωση των Σχολών Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και σαφή κατάταξη των τίτλων τους στο επίπεδο 5 του Ε.Π.Π., με ρητή αναγνώριση της ισοτιμίας των υφιστάμενων τίτλων.

Ακαδημαϊκή δίοδο προς τα Α.Ε.Ι. μέσω κατάταξης σε προχωρημένο εξάμηνο.

Παράλληλα, από το τέλος του 2026 η εποπτεία της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως απάντηση σε ένα διαχρονικό αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου για πανεπιστημιακή αναγνώριση και θεσμική κατοχύρωση των παραστατικών τεχνών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τέχνης και ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Η διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο είναι διαθέσιμη εδώ