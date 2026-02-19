Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες).

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών με εκτιτέα τα 8 χρόνια αλλά εξαγοράσιμη, επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας, στον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιο για κακοποιητικές συμπεριφορές κατά πρώην φιλοξενούμενων στις δομές Αθηνών, Βόλου και Καλαμάτας.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης, σε ποινές από 20 μήνες έως και 55, 5 μήνες φυλάκισης δύο άλλοτε στενούς συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου, την πρώην διευθύντρια της δομής Βόλου και ακόμη έναν πρώην υπεύθυνο στο ΔΣ της Κιβωτού.

Οι ποινές αυτές είναι μετατρέψιμες προς 10 ευρώ την ημέρα για τον πατέρα Αντώνιο και δύο από τους συγκατηγορουμένους του, ενώ για τους άλλους δύο που έλαβαν μικρότερες ποινές, η ποινή αναστέλλεται. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως για να παραμείνει ελεύθερος ο ιδρυτής της Κιβωτού θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 60.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πάντως πως κανείς από τους κατηγορουμένους δεν ήταν στο δικαστήριο για να ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου. Ο πατέρας Αντώνιος και ακόμη τρεις κατηγορούμενοι έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό από τη δίκη, διαμαρτυρόμενοι για μεροληπτική στάση του δικαστηρίου εναντίον τους, ενώ δεν θέλησαν καν να απολογηθούν.

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες.

Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Ελαφρυντικά σε δύο καταδικασθέντες

Αξίζει να αναφερθεί πως ο ιδρυτής της «Κιβωτού Κόσμου» δεν εκπροσωπήθηκε από συνηγόρους κατά την έκδοση της απόφασης και για αυτό δεν ζητήθηκαν ελαφρυντικά από πλευράς του.

Δύο συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου ζήτησαν το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ.2β, υποστηρίζοντας τη ωθήθηκαν στις πράξεις τους «υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης». Ο συνήγορος μάλιστα ενός εξ' αυτών υποστήριξε πως «τελούσε λειτουργικά

υπό την επήρεια του πατρος Αντώνιου. Ήταν υπό τη επιβολή προσώπου, φάνηκε από την διαδικασία, από το πόσο τον εκτιμούσε και τον άκουγε».

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απόρριψη του ελαφρυντικού, σημειώνοντας πως οι κατηγορούμενοι «προέβαιναν σε ακραίες πράξεις και είχαν αντίληψη για το αντίθετο. Η χρήση βίας σε ανήλικα άτομα δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο. Πρέπει να απορριφθεί, μπορούσαν να διαφωνήσουν με τις πράξεις αυτές, όπως έκαναν άλλοι παιδαγωγοί».

Ωστόσο, θετική ήταν η εισήγηση της εισαγγελέως για την παροχή του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, που επίσης αιτήθηκαν οι κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο αναγνώρισε τελικά το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς στους δύο κατηγορούμενους που το αιτήθηκαν.

Το δικαστήριο , υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση , αποφάσισε τη διαβίβαση της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί από τέσσερις μάρτυρες το αδίκημα της ψευδορκίας αλλά και η περίπτωση να υπήρξαν ηθικοί αυτουργοί και συνεργοί .

«Κατάθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό. Συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, αλλά θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα. Να ερευνηθούν και τυχόν ηθικοί αυτουργοί στην ψευδομαρτυρία» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός .