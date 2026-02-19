Υπό σφοδρή χιονόπτωση η προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου.

Κάτι από Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες θύμιζε για τους παίκτες της Μπάγερν Μονάχου η προπόνηση της Πέμπτης.

Ενόψει του ματς με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Σάββατο (21/2) για την Bundesliga, οι Βαυαροί προπονήθηκαν σήμερα υπό σφοδρή χιονόπτωση.

Βίντεο που ανάρτησε στα social media ο δημοσιογράφος του Sky Sport, Κέρι Χάου, δείχνει τα πάντα καλυμμένα στα λευκά στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου, ενώ η μπάλα κυλούσε με δυσκολία, εξαιτίας του χιονιού.

«Δεν θέλω να ρισκάρετε», είπε ο Βινσέντ Κομπανί στους παίκτες του, εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

{https://x.com/kerry_hau/status/2024480660258279576}