Καταιγίδες μεγάλης έντασης και επίμονης διάρκειας αναμένονται την Κυριακή, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία Kristin έχει κάνει την εμφάνισή της στη χώρα συνοδευόμενη από καταιγίδες, ανέμους και χαλαζοπτώσεις όμως έχει έρθει σαφώς μετριασμένη σε σχέση με τα φαινόμενα που καταγράφονται από το πέρασμά της από την Πορτογαλία. Όπως εξηγεί και ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στη χώρα μας το εν φαινόμενο έρχεται με διαφορετικές προδιαγραφές καθώς αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες χωρίς όμως να μιλάμε για το αντίστοιχο πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ανέμους ως 150 χιλιόμετρα την ώρα που προκάλεσε στη χώρα τους τον θάνατο 5 ανθρώπων και μεγάλες υλικές καταστροφές.

Προσοχή στα καιρικά φαινόμενα της Κυριακής

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του η Κυριακή 1η Φλεβάρη αναμένεται να είναι η ημέρα με τα πιο έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα. Θεωρείται ως η πιο δύσκολη μέρα του κύματος κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες διαρκείας, πυκνές χιονοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους έντονες και μεγάλης διάρκειας, κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Παράλληλα, πυκνά χιόνια θα πέσουν στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντροβόρειας χώρας, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό. Από τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από τα δυτικά, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει. Με αυτά τα δεδομένα η πρώτη μέρα του Φλεβάρη θα φέρει και την κορύφωση της κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Θράκης κινείται προς τη Μαύρη Θάλασσα. Ένα άλλο χαμηλό στις ακτές της Τυνησίας κινείται ανατολικά. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες στις ανατολικότερες περιοχές της χώρας και τις βραδινές-νυχτερινές ώρες στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως τα 7 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα κυμανθεί και πάλι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το Σάββατο (31/1), οι συνθήκες για την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων θα είναι ευνοϊκές βασικά στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, αλλά τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή (1/2), ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει βαθμιαία επιδείνωση με κύρια χαρακτηριστικά: (α) τις ισχυρές και σε αρκετές περιοχές μεγάλης διάρκειας βροχές, (β) τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντροβόρειας Ελλάδας, (γ) τους πολύ ισχυρούς ανέμους (ένταση 7 με 8 μποφόρ) και (δ) την πτώση της θερμοκρασίας στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Τη Δευτέρα (2/2). Αύριο, αναμένεται σταδιακή βελτίωση τους καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν παντού βόρειοι με ένταση ως τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς τα ανατολικά - Οι 4 περιοχές στο «μάτι» των φαινομένων

Σταδιακή μετατόπιση προς τα ανατολικά παρουσιάζει η κακοκαιρία, με τα πιο έντονα φαινόμενα να απομακρύνονται από τα δυτικά τμήματα της χώρας και να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο, την ανατολική και τη νότια Ελλάδα τονίζει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου. Βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά τόπους, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά της κεντροβόρειας χώρας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, πνέοντας κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 7 μποφόρ. Σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από τα δυτικά, ωστόσο απαιτείται προσοχή στις περιοχές όπου τα φαινόμενα επιμένουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόγνωση του μετεωρολόγου του ALPHA Γιώργου Τσατραφύλλια που σημειώνει ότι «Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες (μέχρι το πρωί) στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα.Διατηρούνται και οι θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι άνεμοι μέχρι το πρωί στα ανατολικά και νότια πελάγη. Η Παρασκευή είναι μια μέρα γενικά καιρικής ανάπαυλας. Ζόρικη φαίνεται η νέα κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου. Θα μας επηρεάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά με πιο ισχυρά φαινόμενα. Ενώ συνέστησε προσοχή σε Θράκη, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα».

