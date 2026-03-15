Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε ανατολικά και νότια τμήματα.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, καθώς νέο σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας με βροχοπτώσεις που ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή.

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εκτιμά ότι η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με βροχές, ισχυρούς ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει η εαρινή ισημερία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βροχές –έστω και παροδικές– αναμένεται να σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Από τα μέσα της εβδομάδας οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς – βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Στη βόρεια Ελλάδα μάλιστα αυξάνονται οι πιθανότητες για παγετό τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Ο καιρός, όπως επισημαίνει, αναμένεται να παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε ο καιρός θα επιστρέψει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασίας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια ώρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο».

