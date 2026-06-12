Προειδοποίηση των μετεωρολόγων για κλιμάκωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές στο «μάτι» της διαταραχής.

Το μέτωπο της κακοκαιρίας προελαύνει με έντονης έκτασης και δυναμικής φαινόμενα να πλήττουν το λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και περιοχές της περιφέρειας. Όσο προχωρά το 24ωρο οι βροχές, οι καταιγίδες και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εντείνονται με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή στους πολίτες για τις μετακινήσεις τους εν μέσω αστάθειας. Τα πρώτα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, επηρεάζοντας διαδοχικά περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, αποφυγή δραστηριοτήτων σε ανοιχτούς χώρους κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων και τήρηση των οδηγιών Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί έως και το Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Στη Μακεδονία από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

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Καταιγίδες και πολλοί κεραυνοί στην Αττική - Πού «άνοιξαν οι ουρανοί»

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες ο καιρός και στην Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού από νωρίς το μεσημέρι, με την πρόγνωση να δείχνει ότι θα γενικευτούν μέχρι τη νύχτα.

Άνω Λιόσια, Θρακομακεδόνες και περιοχές κοντά στην Πάρνηθα βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα να καταγράφεται συνεχώς. Τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα ισχυροί άνεμοι. Δρόμοι πλημμύρισαν στο Μενίδι. Στην οδό Στρατηγού Κάλιαρη, που οδηγεί προς τα Άνω Λιόσια, η συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού είχε ως αποτέλεσμα ο δρόμος να μετατραπεί σε ποτάμι, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων.

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Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται στο σημείο, ενημερώνοντας τους οδηγούς που κινούνται από την περιοχή της Πάρνηθας να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και να πραγματοποιούν αναστροφή όπου αυτό είναι εφικτό. Αντίστοιχες οδηγίες δίνει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στα Άνω Λιόσια καταγράφηκε έντονη χαλαζόπτωση, με αρκετούς δρόμους να μετατρέπονται σε μικρά ποτάμια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε ορισμένα σημεία το χαλάζι κάλυψε το οδόστρωμα, ενώ καταγράφηκε και πτώση τμήματος δέντρου, το οποίο κατέληξε στο οδόστρωμα. Παρά το γεγονός ότι βαρέα οχήματα κατάφεραν να κινηθούν σε ορισμένα σημεία χωρίς να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, οι αρχές επισημαίνουν ότι παραμένουν επικίνδυνες οι περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

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Χαλαζόπτωση στη Θήβα και σε περιοχές της Θεσσαλίας

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας στη Στερεά Ελλάδα. Η καταιγίδα ξέσπασε ξαφνικά, συνοδευόμενη συνεχή κεραυνική δραστηριότητα, με το χαλάζι να καλύπτει τους δρόμους.

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Στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ελασσόνας, καταγράφηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, ενώ παρόμοια εικόνα σημειώθηκε και στην Καστοριά, όπου η ένταση των φαινομένων προκάλεσε τοπικά προβλήματα. Οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες από την ένταση της καταιγίδας, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.

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Η κακοκαιρία «έπληξε» τα Φάρσαλα - Έπεσε χαλάζι (video)

Σφοδρό χαλάζι και καταιγίδα έπληξαν πριν από λίγο τα Φάρσαλα. Ειδικότερα, σε αγροτεμάχια με κατηφορική κλίση, όπως αυτά στην περιοχή του Ναρθακίου, ο αυξημένος όγκος του νερού προκάλεσε σημαντικές φθορές στις υποδομές των παραγωγών. Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες του ifarsala.gr, η ορμή της βροχής ήταν τόσο μεγάλη που κατάφερε να ξηλώσει και να βγάλει στην επιφάνεια τα λάστιχα άρδευσης. Το ισχυρό μπουρίνι, το οποίο ξέσπασε ξαφνικά, συνοδεύτηκε από δυνατή βροχόπτωση και σχυρούς ανέμους. Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας του φαινομένου πως τα επίσημα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Φαρσάλων, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψαν ακραία ραγδαιότητα της τάξεως των 245.2 mm/h γύρω στις 15:20 το μεσημέρι της Παρασκευής. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο σημερινός υετός έφτασε τα 39,8 χιλιοστά (ωρα 15:30) και συνεχίζει. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα 30.6 Km/h, ενώ αισθητή είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία διαμορφώθηκε στους 17.1 βαθμούς Κελσίου με αυξημένη υγρασία στο 83%.

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Στο «κόκκινο» η κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων να εκδηλώνονται κατά διαστήματα και να προκαλούν σημαντική επιβάρυνση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου οι επόμενες τέσσερις έως πέντε ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας. Έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 16.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις πλήττουν κυρίως περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι στα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα είναι σύντομα αλλά ιδιαίτερα έντονα, με μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν σε μικρό χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

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Ορόσημο το αποψινό βράδυ - Τι αναμένεται από το Σάββατο

Κατά τις βραδινές ώρες αναμένεται σταδιακή ύφεση στα ηπειρωτικά, ωστόσο το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς το Αιγαίο. Στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας θα βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως και το πρωί του Σαββάτου. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει περαιτέρω τις καιρικές συνθήκες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Η έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι ο αριθμός των κεραυνών θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέχρι την εξασθένηση του συστήματος. Από το Σάββατο προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με επικράτηση ηλιοφάνειας, άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες που θα θυμίζουν πλέον καλοκαίρι.

Κακοκαιρία και το Σάββατο: Τι θα γίνει στην Αττική - Πού θα δούμε ισχυρές καταιγίδες

Στην πρόγνωσή της η μετεωρολόγος του MEGA Χριστίνα Ρήγου τόνισε ότι βροχερό αναμένεται να είναι το Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να επιμένει κυρίως μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Χριστίνας Ρήγου. Το σύστημα θα επηρεάσει κυρίως τα νησιά του Αιγαίου και περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ στη δυτική χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση από νωρίς. Από το πρωί αναμένονται διάσπαρτες βροχές σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας. Άστατος καιρός θα επικρατήσει κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι σε Μαγνησία, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου θα σημειωθούν πιο τοπικές βροχές, με διαστήματα βελτίωσης μέσα στην ημέρα. Από το απόγευμα αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, καθώς τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι στους 26-29 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές έως το μεσημέρι, με καταιγίδες κυρίως στα βόρεια του νομού. Σταδιακή βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί και οι άνεμοι θα στραφούν σε πιο ασθενείς διευθύνσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj70kiyw3ert?integrationId=40599y14juihe6ly}

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