Φτάνει στην Αττική η κακοκαιρία εξπρές η οποία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα «δώσει» ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και ισχυρές ριπές ανέμου.

Βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί και ισχυρές ριπές ανέμου αναμένεται να δώσει η κακοκαιρία που ήδη έχει ξεκινήσει από την βόρεια χώρα και αναμένεται να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια.

Όλγα Παπαβγούλη

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, σήμερα αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες καταιγίδες προς την Χαλκιδική όμως θα επηρεαστεί όλη η επικράτεια. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά με έντονες καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμου και πολλούς κεραυνούς αλλά και ραγδαιότητα βροχών με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο θα είναι η Θράκη, Μακεδονία, η Χαλκιδική η οποία θα επηρεαστεί με σφοδρές καταιγίδες, η δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία με ισχυρά φαινόμενα, η Στερεά Ελλάδα κυρίως η ανατολική πλευρά όπου η μπόρες θα επιμείνουν μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το ξημέρωμα του Σαββάτου θα δημιουργεί ένα σύμπλεγμα καταιγίδων από το ύψος της Χαλκιδικής μέχρι και την Εύβοια. Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια το πρωί του Σαββάτου θα δέχονται ισχυρές καταιγίδες. Καταιγίδες θα πέσουν και στην βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Επιπλέον θα ενισχυθούν οι άνεμοι όπου θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Κατά την διάρκεια των καταιγίδων θα υπάρχει και απότομη αύξηση των ανέμων, οι ριπές θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όσον αφορά την Αττική από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν και από τη 1-2 μμ θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι πρώτες καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια, βορειοδυτικά του νομού. Προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα εντεθούν. Μάλιστα η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη ανέφερε πως θα υπάρξει και δεύτερο κύμα με μπόρες το βράδυ, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου και το πρωί.

Όσον αφορά το Σάββατο έντονα φαινόμενα θα έχουμε από την Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια. Βροχές θα επιμείνουν και σε Θράκη, Μακεδονία αλλά και ανατολική Μακεδονία. Από το μεσημέρι του Σαββάτου θα εξασθενίσει η αστάθεια. Λίγα φαινόμενα στην Κρήτη.

Την Κυριακή θα βελτιωθεί ο καιρός, λίγα φαινόμενα στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο ίσως και στην ανατολική Μακεδονία. Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

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Κλέαρχος Μαρουσάκης

Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, παραμένουμε κάτω από την επίδραση ήπιου καιρικού μοτίβου. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τουλάχιστον μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, στη συνέχεια όμως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες κοντά σε ορεινές - ημιορεινές εκτάσεις.

Μέσα στη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί και από αύριο το πρωί θα μας προσεγγίσει η διαταραχή, η οποία θα δώσει και πάλι βροχές και από τα βόρεια προς τα νότια.

Το μελτέμι σιγά σιγά θα περιοριστεί στο Αιγαίο με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Από την Παρασκευή το βράδυ και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα ενισχυθούν από το βράδυ μέσα στο Ιόνιο και στη συνέχεια και μέσα στο Αιγαίο.

Θα κάνει και σήμερα αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα σε εσωτερικές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 35 και τοπικά ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Πιο δροσερές οι καταστάσεις στο εσωτερικό του Αιγαίου, εκεί όπου θα επιμείνει το μελτέμι. Γύρω από τις Κυκλάδες ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Η Αττική θα επηρεαστεί από αυτήν την έξαρση αστάθειας που αναμένουμε μέσα στο επόμενο 24ωρο. Σήμερα θα έχουμε ηλιακή ακτινοβολία καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία έως και 34 - 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, από το απόγευμα να περιμένουμε πολλές βροχές και καταιγίδες. Και μέσα στην αυριανή νύχτα θα έχουμε έντονη αστάθεια, με τον καιρό να βελτιώνεται μέσα στο Σάββατο και τα μελτέμια να ακολουθούν αυτόν τον άστατο καιρό.

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Δημήτρης Παπαϊωάννου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Δ. Παπαϊωάννου, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας με χαλάζι, ισχυρές ριπές ανέμων, πολλούς κεραυνούς και έντονα φαινόμενα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Θέλει λίγη προσοχή, δεν είναι μία ακραία κακοκαιρία, όμως σίγουρα μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα, ειδικά και το χαλάζι και ο μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο άνεμος θα ενισχύεται για λίγο (10 με 15 λεπτά) πολύ ο αέρας και μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι:

H Θεσσαλία

Η ανατολική Στερεά

Η ανατολική Πελοπόννησος

Η ανατολική Μακεδονία

Η Θράκη

Το βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα

Η Εύβοια και οι Σποράδες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το πρωί αύριο τα φαινόμενα.

Η Εύβοια και οι Σποράδες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το πρωί αύριο τα φαινόμενα. Η δυτική Ελλάδα και κυρίως η νησιωτική χώρα, θα επηρεαστούν λιγότερο, από αυτά τα φαινόμενα.

Οι άνεμοι βοριάδες ενισχυμένοι στο Αιγαίο θα φθάσουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά σε κεντρική και βόρεια χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια χώρα - από το ύψος της Αττικής και νοτιότερα, θα παραμείνουν ίδιες οι θερμοκρασιακές τιμές (30 με 32) και θα πέσει από αύριο η θερμοκρασία.

Στην Αττική, θα έχουμε ήλιος και λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και από τις 2 ώρα περιμένουμε τις πρώτες μπόρες και καταιγίδες. Τα πρώτα φαινόμενα, θα είναι περιορισμένα κυρίως γύρω από την Πάρνηθα, στα δυτικά και βόρεια του νομού.

Στο κέντρο και στα νότια δεν περιμένουμε αρχικά φαινόμενα. Το απόγευμα όμως περιμένουμε λίγο περισσότερα φαινόμενα, καθώς θα ενταθούν οι μπόρες και οι καταιγίδες. Και κεντρικότερα και νοτιότερα θα επηρεαστούν περιοχές του νομού. Αργά το βράδυ φαίνεται πρόσκαιρα να βελτιώνεται ο καιρός και θα ξαναβρέξει λίγο στα βόρεια του νομού αύριο το πρωί. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική και βόρεια Αττική, είναι πολύ πιθανό να πέσει χαλάζι και γύρω από την Πάρνηθα.

Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία θα πέσει και επανέρχεται ο βαρδάρης.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Και στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός και εκεί και στην νότια Πελοπόννησο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες μπόρες ή καταιγίδες.

Το Σάββατο θα φυσάει αρκετά, και θα πέσει και η θερμοκρασία - 28 με 30 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας..

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι πολύ καλός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και τους βοριάδες να απομακρύνονται από το Αιγαίο.

Δευτέρα και Τρίτη, ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά, θα φθάσουμε 25 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα και η Τρίτη, θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, μέχρι να έρθουν οι επόμενες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6sepigderd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού

Επικαιροποιείται το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, στο οποίο επισημαίνεται οτι στις περιοχές που θα ξεσπάσουν ισχυρά φαινόμενα, προστίθενται η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: