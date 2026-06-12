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Έντονα καιρικά φαινόμενα για ένα 24ωρο φέρνει η κακοκαιρία. Προστέθηκαν και άλλες περιοχές στο νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Επικαιροποιείται το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, στο οποίο επισημαίνεται οτι στις περιοχές που θα ξεσπάσουν ισχυρά φαινόμενα, προστίθενται η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: