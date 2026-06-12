Έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Θα επηρεαστεί και η Αττική.

Σήμερα είναι μια ημέρα με αρκετά έντονη αστάθεια από το μεσημέρι και μετά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Δ. Παπαϊωάννου, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας με χαλάζι, ισχυρές ριπές ανέμων, πολλούς κεραυνούς και έντονα φαινόμενα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Θέλει λίγη προσοχή, δεν είναι μία ακραία κακοκαιρία, όμως σίγουρα μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα, ειδικά και το χαλάζι και ο μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο άνεμος θα ενισχύεται για λίγο (10 με 15 λεπτά) πολύ ο αέρας και μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι:

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H Θεσσαλία

Η ανατολική Στερεά

Η ανατολική Πελοπόννησος

Η ανατολική Μακεδονία

Η Θράκη

Το βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα

Η Εύβοια και οι Σποράδες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το πρωί αύριο τα φαινόμενα.

Η Εύβοια και οι Σποράδες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το πρωί αύριο τα φαινόμενα. Η δυτική Ελλάδα και κυρίως η νησιωτική χώρα, θα επηρεαστούν λιγότερο, από αυτά τα φαινόμενα.

Οι άνεμοι βοριάδες ενισχυμένοι στο Αιγαίο θα φθάσουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά σε κεντρική και βόρεια χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια χώρα - από το ύψος της Αττικής και νοτιότερα, θα παραμείνουν ίδιες οι θερμοκρασιακές τιμές (30 με 32) και θα πέσει από αύριο η θερμοκρασία.

Στην Αττική, θα έχουμε ήλιος και λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και από τις 2 ώρα περιμένουμε τις πρώτες μπόρες και καταιγίδες. Τα πρώτα φαινόμενα, θα είναι περιορισμένα κυρίως γύρω από την Πάρνηθα, στα δυτικά και βόρεια του νομού.

Στο κέντρο και στα νότια δεν περιμένουμε αρχικά φαινόμενα. Το απόγευμα όμως περιμένουμε λίγο περισσότερα φαινόμενα, καθώς θα ενταθούν οι μπόρες και οι καταιγίδες. Και κεντρικότερα και νοτιότερα θα επηρεαστούν περιοχές του νομού. Αργά το βράδυ φαίνεται πρόσκαιρα να βελτιώνεται ο καιρός και θα ξαναβρέξει λίγο στα βόρεια του νομού αύριο το πρωί. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική και βόρεια Αττική, είναι πολύ πιθανό να πέσει χαλάζι και γύρω από την Πάρνηθα.

Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία θα πέσει και επανέρχεται ο βαρδάρης.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Και στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός και εκεί και στην νότια Πελοπόννησο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες μπόρες ή καταιγίδες.

Το Σάββατο θα φυσάει αρκετά, και θα πέσει και η θερμοκρασία - 28 με 30 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας..

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι πολύ καλός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και τους βοριάδες να απομακρύνονται από το Αιγαίο.

Δευτέρα και Τρίτη, ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά, θα φθάσουμε 25 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα και η Τρίτη, θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, μέχρι να έρθουν οι επόμενες.

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