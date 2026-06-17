Η αστάθεια επιμένει και την Πέμπτη ενώ οι ισχυροί άνεμοι θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές για τον κίνδυνο φωτιάς.

Ο καιρός θα κινείται σε τροχιάς αστάθειας και αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου με τους μετεωρολόγους στην πρόγνωσή τους να τονίζουν ότι η επιδείνωση θα είναι πρόσκαιρη και τοπικού κατά βάση χαρακτήρα. Από νωρίς το πρωί τοπικές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της βόρειας χώρας ενώ το απόγευμα είχαμε και πυρήνες καταιγίδων με πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Η αστάθεια του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί έως αργά το απόγευμα, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και να περιορίζονται. Από το βράδυ προβλέπεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ και κατά τόπους να αγγίζουν ακόμη και τα 7 μποφόρ τις επόμενες ημέρες. Η εξέλιξη αυτή, αν και συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας, δημιουργεί ταυτόχρονα αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

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Επιμένει η αστάθεια με τοπικά έντονα φαινόμενα την Πέμπτη - Ο καιρός στην Αττική

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν αυξημένη προσοχή, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο όπου η συνύπαρξη αστάθειας και ισχυρών ανέμων μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ειδικά σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Την Πέμπτη η αστάθεια θα διατηρηθεί, με τις μπόρες να συγκεντρώνονται στα νότια της χώρας και η ζέστη θα είναι ήπια, και κοντά στα κανονικά για την εποχή, θα δροσίσει ωστόσο τις επόμενες ημέρες τονίζει η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου.

Αρχικά προβλέπεται το πρωί ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις μόνο στην κεντρική Εύβοια, όπου και πιθανόν να βρέξει τοπικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν βροχές. Και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες, αλλά στην Πελοπόννησο θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

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Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι τους 32-33 στα ηπειρωτικά και 30-32 στα νησιά μας . Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο σε ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 και στις Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-32 βαθμούς, με βοριάδες έως 5-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις και στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Προς το βράδυ στην πόλη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-32 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι μέχρι το βράδυ σε νότιους.

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Ο Γιάννης Καλιάνος στην πρόγνωσή του αναφέρει ότι ο καιρός συνεχίζει να παρουσιάζει μεταβαλλόμενη εικόνα, με περιορισμένη αστάθεια κυρίως την Πέμπτη και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν μεγάλη διάρκεια ή γενικευμένο χαρακτήρα. Η αστάθεια θα παραμείνει ήπια και θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο συγκεκριμένες περιοχές, αφήνοντας σε άλλα τμήματα της χώρας μεγαλύτερα διαστήματα σχετικής ηλιοφάνειας. Από την Παρασκευή και μετά, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά. Οι περισσότερες περιοχές θα έχουν αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τα φαινόμενα θα είναι πλέον παροδικά και τοπικού χαρακτήρα, χωρίς αξιόλογη ένταση. Η γενική εικόνα δείχνει μια σταδιακή μετάβαση από τις πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες σε πιο ήπιο και καλοκαιρινό μοτίβο, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε σχετικά φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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