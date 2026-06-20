«Νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα» σημειώνει ο καθηγητής Σεισμολογίας.

Την προσοχή των επιστημόνων έχει στρέψει η έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Γαύδου, όπου σημειώθηκαν δύο ισχυρές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας το φαινόμενο, τόνισε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, προηγήθηκε ισχυρός προσεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ και ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Γαύδου.

«Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή ανήκει στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και διαθέτει σημαντικό σεισμικό δυναμικό.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε μάλιστα ότι στην ίδια ευρύτερη περιοχή είχε εκδηλωθεί στις 14 Μαΐου 1959 ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, ο οποίος είχε επίσης προηγηθεί από προσεισμό 4,9 Ρίχτερ λίγα λεπτά νωρίτερα. Η ιστορική αυτή αναφορά, όπως εξήγησε, αναδεικνύει τη σεισμικότητα της ζώνης και την ανάγκη προσεκτικής παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου. Οι επιστήμονες παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας τη μετασεισμική δραστηριότητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί από τις δύο ισχυρές δονήσεις που έγιναν αισθητές σε περιοχές της Κρήτης και της νότιας Ελλάδας.

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Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

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Διπλός σεισμός στη Γαύδο: Ισχυρές δονήσεις 4,7 και 5,3 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη, με τους κατοίκους να αισθάνονται έντονα την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31 και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,4 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, η οποία προκάλεσε νέα ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Οι δύο δονήσεις έγιναν αισθητές σε μεγάλο τμήμα της νότιας Κρήτης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η περιοχή παρουσιάζει συχνά έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωτεκτονικής της θέσης.

Παρά την ένταση των σεισμών, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για προβλήματα σε υποδομές ή κατοικίες. Οι κάτοικοι της Γαύδου και των νοτίων περιοχών της Κρήτης καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση νέων δονήσεων.