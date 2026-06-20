Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5.3 Ρίχτερ και 4.6 Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο την Γαύδο.

Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκεστις 12:37 με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 6 χλμ ανατολικά της Γαύδου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ιντστιτούτο. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στη νότια Κρήτη.

Προηγήθηκε σεισμός 4,7 Ρίχτερ

Μάλιστα προηγήθηκε δόνηση ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ για να ακολουθήσει η νέα δόνηση των 5,3 βαθμών με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31 και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,4 χιλιόμετρα.

Διπλός σεισμός στη Γαύδο: Ισχυρές δονήσεις 4,7 και 5,3 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη, με τους κατοίκους να αισθάνονται έντονα την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31 και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,4 χιλιόμετρα Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, η οποία προκάλεσε νέα ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Οι δύο δονήσεις έγιναν αισθητές σε μεγάλο τμήμα της νότιας Κρήτης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η περιοχή παρουσιάζει συχνά έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωτεκτονικής της θέσης.

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Σε επιφυλακή οι αρχές

Παρά την ένταση των σεισμών, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για προβλήματα σε υποδομές ή κατοικίες. Οι κάτοικοι της Γαύδου και των νοτίων περιοχών της Κρήτης καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον διπλό σεισμό στην Γαύδο

Σε ανάρτηση του ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφορικά με τον διπλό σεισμό σημειώνει «Ισχυρός επιφανειακός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ=5.3 στο θαλάσσιο χώρο στα ανατολικά της Γαύδου πριν λίγα λεπτά. Προηγήθηκε δυνατός προσεισμός Μ4.6. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Στις 14.5.1959, λίγο πιο ανατολικά έγινε σφοδρός σεισμός Μ6.3, ο οποίος επίσης είχε δυνατό προσεισμό (Μ4.9) λίγα λεπτά πριν.»

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