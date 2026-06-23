Ενθουσιασμός στη βιοτεχνολογία για το LSD φάρμακο της Definium μετά από θετικά αποτελέσματα στην κατάθλιψη.

Η αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία Definium Therapeutics ανακοίνωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα από κλινική δοκιμή με ψυχεδελικό της σκεύασμα κατά της κατάθλιψης, προκαλώντας ισχυρή αντίδραση στις αγορές και αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για τις θεραπείες βασισμένες στο LSD.

Η μετονομασμένη (πρώην MindMed) εταιρεία παρουσίασε δεδομένα από τη δοκιμή «Emerge» σε 149 ασθενείς, όπου το φάρμακο DT120 ODT -μια συνταγογραφούμενη μορφή LSD- πέτυχε και στις δύο δοκιμαστικές φάσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

«Τα καλύτερα δεδομένα που έχουν παρατηρηθεί»

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Robert Barrow, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πιθανώς τα καλύτερα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ» σε πιλοτική μελέτη για την κατάθλιψη, σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση των ασθενών ήταν «ταχεία και έντονη».

Η μελέτη έδειξε μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων κατά 8,1 μονάδες στην κλίμακα MADRS σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, αποτέλεσμα που η εταιρεία υποστηρίζει ότι υπερβαίνει αντίστοιχες επιδόσεις υπαρχόντων θεραπειών.

Ισχυρό προφίλ ασφαλείας - Σύγκριση με υπάρχουσες θεραπείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Definium, το αποτέλεσμα είναι περισσότερο ικανοποιητικό σε σχέση με φάρμακα όπως το Takeda της Pharmaceutical Company Trintellix, το Auvelity της Axsome Therapeutics, καθώς και το ρινικό σπρέι Spravato της Johnson & Johnson, το οποίο βασίζεται στην κεταμίνη.

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Η εταιρεία υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι άμεσες συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών κλινικών δοκιμών είναι περιορισμένες λόγω διαφορών στη μεθοδολογία και στους πληθυσμούς ασθενών.

Το DT120 φέρεται να εμφάνισε ισχυρό προφίλ ασφάλειας, χωρίς νέα ανησυχητικά σήματα ή αύξηση αυτοκτονικού ιδεασμού. Η χορήγηση έγινε σε ελεγχόμενο περιβάλλον με οκτάωρη παρακολούθηση των ασθενών από συνοδό θεραπευτή.

Ο κύριος ερευνητής της μελέτης, Dr. John Sonnenberg του Northwestern University, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ένα νέο πιθανό φάρμακο για τη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης.

Η επιστροφή των ψυχεδελικών στην ιατρική έρευνα

Η ουσία LSD, στην οποία βασίζεται το DT120, έχει ιστορικά συνδεθεί με τον ελβετό χημικό Albert Hofmann, ενώ η σύγχρονη επιστημονική επανεξέταση των ψυχεδελικών έχει οδηγήσει σε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Η άνοδος του κλάδου ενισχύεται από εταιρείες όπως η Compass Pathways, που αναπτύσσει θεραπείες βασισμένες στην ψιλοκυβίνη, αλλά και από ερευνητικά ινστιτούτα όπως το Usona.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο άνω του 30% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή επενδυτική αισιοδοξία για τον τομέα των ψυχεδελικών θεραπειών.

Η Definium αναμένει περαιτέρω δεδομένα από άλλες κλινικές μελέτες μέσα στο έτος, πριν προχωρήσει σε επίσημες συζητήσεις με τον ρυθμιστικό φορέα των ΗΠΑ (FDA), για πιθανή έγκριση.

Θεραπείες με ψυχεδελικά και πολιτικές διαστάσεις

Το ζήτημα των ψυχεδελικών θεραπειών έχει επίσης αποκτήσει πολιτική διάσταση στις ΗΠΑ, με αναφορές σε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύουν στην επιτάχυνση αξιολογήσεων νέων θεραπειών.

Ωστόσο, στελέχη της εταιρείας τονίζουν ότι η επιστημονική αξιολόγηση πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές.