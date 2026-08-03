Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα». Αυτή είναι η ανακοίνωση της οικογένειας του Λάκη Χαλκιά ο οποίος πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Λάκης Χαλκιάς - Ο αυθεντικός της λαϊκής μουσικής

Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Λάκης Χαλκιάς, ήταν Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, στις 30 Αυγούστου και ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά. Έπαιζε πέντε μουσικά όργανα (κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των επτά ετών.

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Ο Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής μεταξύ άλλων με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κηλαηδόνη και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο κ.ά. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του, αποτέλεσε, η παρουσίαση του έργου του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Ομηρο μέχρι σήμερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου του 2002.

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Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές του 2007.

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