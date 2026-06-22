Οι offline πληρωμές με το ψηφιακό ευρώ σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα της συναλλαγής των καταναλωτών γεγονός που εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό απέναντι στα μετρητά.

Ψηφοφορία για το ψηφιακό ευρώ διεξάγεται αύριο, Τρίτη, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία αφορά στη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, δηλαδή του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού έργου από τη δημιουργία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.

Η κυκλοφορία του προγραμματίζεται από το 2029,με κύριο χαρακτηριστικό τις offline πληρωμές, ενώ θα προηγηθεί πιλοτική κυκλοφορία ενός έτους (Σεπτέμβριος 2027-Σεπτέμβριος 2028).

Οι offline πληρωμές με το ψηφιακό ευρώ σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα της συναλλαγής των καταναλωτών γεγονός που εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό απέναντι στα μετρητά.

Εισηγητής - διαπραγματευτής από την πλευρά των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (το S&D) είναι ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος, όπως αναφέρει και στην επίσημη ενημέρωσή του το S&D, «έχει αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό αυτού του έργου και να διασφαλίσει ότι θα λειτουργεί στην πραγματική οικονομία - στον φούρνο, στο φαρμακείο, στη μικρή μπουτίκ και στο πάγκο της αγοράς».

Ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από μια μεγάλη κατάκτηση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το κοινό μας νόμισμα θα αποκτήσει και ψηφιακή μορφή δίνοντας όχι μόνο ευκολία στις καθημερινές μας συναλλαγές αλλά κάτι ακόμα πιο σημαντικό, που είναι η ανεξαρτησία από ξένα συστήματα πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή κυριαρχία θα ενισχυθεί έναντι τρίτων χωρών, ενώ όλες οι διαδικασίες θα είναι εγγυημένες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την έναρξη της χρήσης του ψηφιακού ευρώ οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αλλά και έμποροι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις χρεώσεις που πληρώνουν μέχρι σήμερα για τις συναλλαγές τους. Ελπίζω πως η αυριανή ψηφοφορία θα δικαιώσει τις άοκνες και πολυετείς προσπάθειες μας ενάντια σε κέντρα που δεν επιθυμούσαν την δημιουργία του ψηφιακού ευρώ. Την Τρίτη ενισχύουμε την νομισματική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουμε φραγμό στην εξάρτηση από συστήματα τρίτων που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ερώτηση 1: Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται το ψηφιακό ευρώ;

Σε έναν κόσμο όπου οι ψηφιακές πληρωμές γίνονται ταχύτατα ο κανόνας, η χρήση μετρητών μειώνεται και η στροφή προς τις διαδικτυακές αγορές επιταχύνεται. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια ψηφιακή μορφή μετρητών, η οποία θα παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση σε χρήμα κεντρικής τράπεζας σε ψηφιακή μορφή, και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα.

Το ψηφιακό ευρώ θα διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων παρέχοντας κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα: ένα ψηφιακό μέσο πληρωμής που είναι καθολικά αποδεκτό σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, για πληρωμές σε καταστήματα, ηλεκτρονικές πληρωμές ή πληρωμές πρόσωπο με πρόσωπο. Όπως τα μετρητά, το ψηφιακό ευρώ θα είναι προσβάσιμο, ελεύθερο να χρησιμοποιείται κατά τη διενέργεια ή λήψη πληρωμών και θα έχει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος.

Επιπλέον, το ψηφιακό ευρώ θα διατηρεί τη νομισματική κυριαρχία της ζώνης του ευρώ στηρίζοντας την αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών στο σύνολό του, προωθώντας την καινοτομία και αυξάνοντας την ανθεκτικότητά του σε κυβερνοεπιθέσεις και τεχνικές διαταράξεις.

Μάθετε με περισσότερες λεπτομέρειες γιατί χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό ευρώ.

Ερώτηση 2: Πώς θα μπορούσε το ψηφιακό ευρώ να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης;

Το ψηφιακό ευρώ θα προσφέρει μια πανευρωπαϊκή λύση πληρωμών, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και υπό τη διαχείριση ευρωπαϊκών παρόχων πληρωμών.

Οι ψηφιακές πληρωμές στη ζώνη του ευρώ παραμένουν κατακερματισμένες και διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περίπτωση χρήσης. Περισσότερες από τις μισές εθνικές αγορές στη ζώνη του ευρώ δεν διαθέτουν εθνικές λύσεις ψηφιακών πληρωμών για πληρωμές σε καταστήματα, και αυτές που υπάρχουν καλύπτουν κυρίως τις εθνικές αγορές και συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές πρέπει να βασίζονται σε έναν μικρό αριθμό μη ευρωπαϊκών εταιρειών που κυριαρχούν στην αγορά. Το ψηφιακό ευρώ θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και θα προσφέρει στους πολίτες την επιλογή να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές λύσεις.

Μέσω των ανοικτών προτύπων και της παροχής μιας δημόσιας υποδομής για τις ψηφιακές πληρωμές, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους να επεκταθούν εύκολα σε πανευρωπαϊκές λύσεις, καθιστώντας έτσι το ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών πιο ανταγωνιστικό και καινοτόμο.

Συνολικά, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να μετατρέψει την Ευρώπη σε παγκόσμιο πρωτοπόρο στον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, όπου η καινοτομία εξυπηρετεί το κοινό καλό.

Ερώτηση 3: Γιατί οι πολίτες θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια λύση πληρωμών για κάθε περίσταση, που θα χρησιμοποιείται οποτεδήποτε και οπουδήποτε στη ζώνη του ευρώ – ακριβώς όπως τα μετρητά, αλλά έτοιμο για την ψηφιακή εποχή. Θα είναι ένα καθολικά αποδεκτό ψηφιακό μέσο πληρωμής που οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν σε καταστήματα, για ηλεκτρονικές πληρωμές ή πληρωμές από πρόσωπο σε πρόσωπο. Θα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να πληρώνουν ψηφιακά, εξακολουθώντας να χρησιμοποιούν ένα δημόσιο μέσο πληρωμής. Και θα είναι διαθέσιμο τόσο διαδικτυακά (online) όσο και εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο (offline).

Το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαθέτει τους ισχυρότερους νόμους για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον κόσμο.

Το Ευρωσύστημα δεν θα μπορεί να ταυτοποιεί τους πολίτες βάσει των πληρωμών τους. Επιπλέον, τα προσωπικά στοιχεία συναλλαγών που θα αφορούν πληρωμές με ψηφιακό ευρώ εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο θα είναι γνωστά μόνο στον πληρωτή και τον δικαιούχο της πληρωμής.

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι ασφαλές και, ως δημόσιο αγαθό, θα εγγυάται την πρόσβαση όλων των καταναλωτών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή το επίπεδο των ψηφιακών ή χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων τους. Το ψηφιακό ευρώ θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και όσων δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ψηφιακό ευρώ θα χρησιμοποιείται και θα είναι προσβάσιμο σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, ο προτεινόμενος κανονισμός για το ψηφιακό ευρώ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει υποχρεωτική αποδοχή από τους εμπόρους που δέχονται τις ψηφιακές πληρωμές και υποχρεωτική διανομή από τις τράπεζες στους πελάτες τους.

Ερώτηση 4: Θα αντικαταστήσει το ψηφιακό ευρώ τα μετρητά;

Όχι, το ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώνει τη λειτουργία των μετρητών και δεν θα τα αντικαθιστά. Θα είναι διαθέσιμο παράλληλα με τα μετρητά ως απάντηση στην ολοένα μεγαλύτερη προτίμηση των πολιτών να κάνουν τις πληρωμές τους ψηφιακά, γρήγορα και με ασφάλεια. Τα μετρητά θα εξακολουθούν να αποτελούν νόμιμο χρήμα και θα εξακολουθούν να συνυπάρχουν με το ψηφιακό ευρώ και με κάθε ιδιωτικό ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής που χρησιμοποιείται επί του παρόντος.

Ο εν εξελίξει επανασχεδιασμός των τραπεζογραμματίων ευρώ, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καταδεικνύει ότι η ΕΚΤ έχει δεσμευθεί για το μέλλον των μετρητών. Η ΕΚΤ επικροτεί τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενιαίο νόμισμα, η οποία διατηρεί την ελευθερία των ανθρώπων να επιλέγουν μεταξύ μετρητών και ψηφιακού ευρώ όταν θα πληρώνουν με χρήμα κεντρικής τράπεζας.

Μάθετε περισσότερα για τη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τα μετρητά και τη διαδικασία επανασχεδιασμού των τραπεζογραμματίων στη σελίδα σχετικά με τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.