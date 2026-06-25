Οι Gorillaz για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια sold out βραδιά.

Η αναμονή έλαβε τέλος, οι Gorillaz έρχονται στη χώρα μας για πρώτη φορά, και σήμερα Πέμπτη 25/06, ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή του Release Athens x SNF Nostos, στην Πλατεία Νερού.



Μαζί τους οι: Jenny Beth και The Flaming Lips.

Η βραδιά είναι ήδη sold out.

To πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν: 18:00

Jenny Beth on stage: 18:35

The Flaming Lips on stage: 19:45

Gorillaz: 21:45







Οι Gorillaz

Ο πολυδιάστατος κόσμος που δημιούργησε ο Damon Albarn με τον Jamie Hewlett, καταφθάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Oι Gorillaz είναι ένα πρωτοποριακό project που άνοιξε νέους εκφραστικούς δρόμους και μας χάρισε μερικές από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνικές στιγμές του 21ου αιώνα.

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Με έδρα τους τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett, οι Gorillaz αφοσιώθηκαν στη μουσική καινοτομία, έχοντας στη διάθεσή τους μια εντυπωσιακή λίστα συνεργατών που περιλαμβάνει από θρύλους της μουσικής μέχρι ανερχόμενα αστέρια – ονόματα όπως οι Elton John, Little Simz, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Slowthai, Kali Uchis, Sidiki Diabaté, De La Soul, Robert Smith, Stevie Nicks, Tame Impala, Bad Bunny και Beck. Αυτές οι συνεργασίες και ο απολαυστικός συνδυασμός διάφορων μουσικών ειδών, έγιναν το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Με οκτώ άλμπουμ στο ενεργητικό τους – Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine: Season One – Strange Timez (2020) και Cracker Island (2023) – οι Gorillaz είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο. Το ντεμπούτο τους πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα και τους έφερε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο επιτυχημένο virtual συγκρότημα, ενώ το Plastic Beach ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, κέρδισαν Grammy, BRIT Awards και κατέκτησαν τα charts σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι Gorillaz πραγματοποίησαν συναυλίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη – από το Σαν Ντιέγκο μέχρι τη Συρία και από το Μοντεβιδέο μέχρι το Μάντσεστερ – ενώ οι εορταστικές τους εμφανίσεις στο Λονδίνο για τα 25 χρόνια τους, το περασμένο καλοκαίρι, γνώρισαν την αποθέωση από κοινό και κριτικούς.