Οι Αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στην κοινότητα της Ξυλοφάγου στην Κύπρο, μετά την είδηση για τον τραγικό θάνατο δύο ανήλικων παιδιών 8 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε κλειστό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το alphalive, τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, ωστόσο για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά, καθώς οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους στο νοσοκομείο.

Πώς έγινε η τραγωδία

Τα δύο αδελφάκια είχαν ταξιδέψει στην Κύπρο από το εξωτερικό μαζί με τον πατέρα τους, προκειμένου να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το μοιραίο μεσημέρι τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά των παιδιών απουσίαζαν από την οικία καθώς βρίσκονταν στις εργασίες τους.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εξονυχιστικά, τα δύο παιδιά φαίνεται πως εισήλθαν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν εκτεθειμένο στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες της εποχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν έγιναν αντιληπτά, ήταν ήδη αργά, καθώς ο εγκλωβισμός τους στο εσωτερικό του οχήματος κάτω από τον καυτό ήλιο απέβη μοιραίος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστές και ασθενοφόρα, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε για τη συλλογή τεκμηρίων.

Οι Αρχές εξετάζουν αν οι πόρτες του οχήματος ασφάλισαν αυτόματα εγκλωβίζοντας τα παιδιά ή αν τα ίδια δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο διαφυγής, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον για να διαπιστωθεί το ακριβές χρονικό πλαίσιο της απουσίας των ενηλίκων.

Φως στα ακριβή ιατρικά αίτια του θανάτου των δύο παιδιών αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή που θα διενεργηθεί στις σορούς τους.