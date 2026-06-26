Το Σάββατο 27 Ιουνίου, έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε στην Πλατεία Νερού ένα show υψηλού επιπέδου από τους Pet Shop Boys.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 10 χρόνια του Release Athens και ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή στην Πλατεία Νερού, μετά τον θρίαμβο του 2022 που μας χάρισαν ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ.

Οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μια από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού – και όχι μόνο.

Μαζί τους, ο Gramatik και οι Saint Etienne.

Δες το πρόγραμμα της βραδιάς και ετοιμάσου να τραγουδήσεις μερικά από τα πιο εμβληματικά pop τραγούδια όλων των εποχών με τους Pet Shop Boys.

Το πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν: 18:00

Saint Etienne on stage: 18:25

Gramatik on stage: 19:45

Pet Shop Boys on stage: 21:30

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Οι θρυλικοί Pet Shop Boys

Οι Pet Shop Boys, το εμβληματικό δίδυμο των Neil Tennant και Chris Lowe, αποτελούν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, όπως καταγράφεται και στο Guinness Book of Records.

Από την υπογραφή τους με την Parlophone το 1985 έως σήμερα, έχουν διαμορφώσει έναν μοναδικό, διαχρονικό ήχο που καθόρισε την ιστορία της pop. Με 44 singles στο UK Top 30, εκ των οποίων 22 στο Top 10 και τέσσερα στο Νο1, και 15 studio albums που όλα μπήκαν στο UK Top 10, το αντίκτυπό τους στην pop κουλτούρα παγκοσμίως παραμένει ανεπανάληπτο.

Παράλληλα με τη δισκογραφία τους, επαναπροσδιόρισαν την live εμπειρία, δημιουργώντας ένα είδος pop θεάτρου και συνεργαζόμενοι με σκηνοθέτες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες όπως οι Derek Jarman, Zaha Hadid, Es Devlin και Tom Scutt.

Η περιοδεία Dreamworld: The Greatest Hits Live, η πρώτη greatest hits tour της καριέρας τους, γρήγορα καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα live projects των τελευταίων ετών. Στην πέμπτη χρονιά της πλέον, έχει επισκεφτεί 31 χώρες, με headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ venues του κόσμου όπως το Glastonbury, το Primavera, το Madison Square Garden, το The Hollywood Bowl και το τεράστιο Hyde Park, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δυναμική στη σκηνή.

Με Ivor Novello και BRIT Awards για τη συνολική τους προσφορά, ένα εντυπωσιακό εύρος συνεργασιών — από τη Dusty Springfield έως τη Madonna και τον David Bowie — και έργο που εκτείνεται από το μουσικό θέατρο και το μπαλέτο έως την κινηματογραφική μουσική, οι Pet Shop Boys κινούνται διαχρονικά πέρα από τα όρια της pop, επαναπροσδιορίζοντάς τη ως μια μορφή τέχνης που μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσβάσιμη, ριζοσπαστική, ευφυής και συναισθηματικά καταιγιστική.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε στην Πλατεία Νερού ένα show υψηλού επιπέδου: με όλα τα μεγάλα hits, απρόσμενες εκπλήξεις από μια ατελείωτη δισκογραφία και μια εντυπωσιακή παραγωγή αντάξια της ιστορίας τους — μια βραδιά που δεν θα τιμήσει απλώς το παρελθόν, αλλά θα επιβεβαιώσει γιατί οι Pet Shop Boys παραμένουν σύγχρονοι και μοναδικοί στο είδος τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται:

https://www.more.com/.../release-athens-2026/pet-shop-boys/