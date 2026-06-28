Οι πληρωμές αφορούν τις ενισχύσεις του Πυλώνα Ι για το έτος 2025 και αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες καταβολές προς τον αγροτικό κόσμο.

Στην καταβολή αγροτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 617,5 εκατ. ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 529.494 μοναδικούς παραγωγούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το ποσό που καταβλήθηκε τους μήνες Μάιο και Ιούνιο έφτασε συνολικά τα 802,4 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά περίπου 101 εκατ. ευρώ τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και στη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε περισσότερα χρήματα να κατευθυνθούν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αφορά τα οικολογικά προγράμματα (Eco Schemes), για τα οποία διατίθενται περισσότερα από 440 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταβάλλονται 112 εκατ. ευρώ για τη βασική εισοδηματική στήριξη, 22,4 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής, 16,6 εκατ. ευρώ για τη ζωική παραγωγή, καθώς και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου και την καλλιέργεια βαμβακιού.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, επανεντάχθηκαν για πληρωμή περισσότερα από 101.000 αγροτεμάχια που είχαν εξαιρεθεί λόγω χαρακτηρισμού τους ως δημόσιες εκτάσεις, ενώ χιλιάδες ακόμη αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν ύστερα από διασταυρωτικούς ελέγχους και επανεξέταση των στοιχείων.

Παράλληλα, ποσά ύψους 24,46 εκατ. ευρώ δεν πληρώθηκαν, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν εκκρεμότητες ή παραβάσεις που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο. Από αυτά, περίπου 4,7 εκατ. ευρώ αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τη μη επαλήθευση φορολογικών παραστατικών μέσω του συστήματος myDATA, ενώ για σχεδόν 19,7 εκατ. ευρώ οι έλεγχοι παραμένουν σε εξέλιξη.

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Με τη νέα πληρωμή, το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί στους αγρότες από τις αρχές του 2026 ξεπερνά πλέον το 1,061 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο που είχε τεθεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους.