Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία αυξήθηκε κατά 8,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Νέες πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα προμηνύουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον Απρίλιο του 2026, καθώς οι τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί στη γεωργία και την κτηνοτροφία καταγράφουν σημαντική άνοδο, ενώ παράλληλα αυξάνεται και το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία αυξήθηκε κατά 8,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, εξέλιξη που αντανακλά την άνοδο των τιμών των αγροτικών προϊόντων και ενδέχεται να μεταφερθεί σταδιακά στα ράφια των καταστημάτων και στις τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών αυξήθηκε κατά 5,6%, επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος παραγωγής παραμένει σε ανοδική τροχιά.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι αυξήσεις σε κατηγορίες που επηρεάζουν άμεσα το καθημερινό καλάθι του νοικοκυριού. Οι τιμές παραγωγού στα λαχανικά και τα κηπευτικά ενισχύθηκαν κατά 17,2% σε ετήσια βάση, ενώ στα φρούτα η αύξηση έφτασε το 11,6%, δημιουργώντας προϋποθέσεις για συνέχιση των ανατιμήσεων στην αγορά τροφίμων. Αντίστοιχα, οι τιμές της ζωικής παραγωγής κατέγραψαν άνοδο 4,9%, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει προϊόντα όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά.

Παράλληλα, οι παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα λειτουργικά κόστη. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στην ενέργεια και τα λιπαντικά, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 20,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα λιπάσματα ακολούθησαν με άνοδο 8,3%. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνουν τις πιθανότητες μετακύλισης του κόστους στους καταναλωτές.

Αν και οι τιμές παραγωγού αυξάνονται ταχύτερα από το κόστος των εισροών, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους σε ορισμένες καλλιέργειες, οι υψηλότερες τιμές σε βασικά αγροτικά προϊόντα αποτελούν σαφή ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στον κλάδο των τροφίμων παραμένουν ισχυρές. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του γενικού πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, καθώς τα τρόφιμα αποτελούν μία από τις βασικότερες συνιστώσες του δείκτη τιμών καταναλωτή.