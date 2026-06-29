Ο τραπεζικός δείκτης πρωταγωνίστησε με κέρδη 1,28%, στις 2.768,6 μονάδες.

Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε σε θετικό έδαφος. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.467,5 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 238,5 εκατ. ευρώ, έναντι 259,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τα πακέτα να ανέρχονται σε 51,56 εκατ. ευρώ και τον όγκο των συναλλαγών στα 34,04 εκατ. τεμάχια.

Συνολικά, 65 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 63 υποχώρησαν και 72 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τραπεζικός δείκτης πρωταγωνίστησε με κέρδη 1,28%, στις 2.768,6 μονάδες. Η Eurobank έκλεισε στα 4,15 ευρώ με άνοδο 1,69%, η Εθνική Τράπεζα στα 15,20 ευρώ με κέρδη 1,33%, η Alpha Bank στα 3,96 ευρώ ενισχυμένη κατά 1,62% και η Τράπεζα Πειραιώς στα 8,99 ευρώ με άνοδο 1,28%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,83% στις 6.255,1 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,51%, κλείνοντας στις 3.191,1 μονάδες.

Στα blue chips, η Motor Oil σημείωσε την καλύτερη επίδοση του FTSE 25, κλείνοντας στα 39,40 ευρώ με άνοδο 3,3%, ενώ η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 2,1% στα 57,40 ευρώ. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Ελλάκτωρ (+5,03%), ο ΟΛΠ (+4,25%) και η ΑΒΑΞ (+1,46%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν ο ΑΔΜΗΕ, που υποχώρησε κατά 3,67% στα 4,72 ευρώ, ο Φουρλής με απώλειες 3,08%, η Cenergy με πτώση 2,18%, καθώς και οι μετοχές της Aegean και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, οι οποίες έκλεισαν με απώλειες άνω του 1%.