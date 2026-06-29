Aktor και Motor Oil συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Στην υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis προχώρησε η Aktor, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σημαντική συμφωνία στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και των περιβαλλοντικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η προτεινόμενη συναλλαγή μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω της εξαγοράς του 75% της «Manetial Limited», η οποία αποτελεί τη 100% μητρική εταιρεία των δύο θυγατρικών, είτε με την απευθείας απόκτηση του 75% των μετοχών της Ηλέκτωρ και της Thalis.

Η Ηλέκτωρ δραστηριοποιείται στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης μέσω ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την πλευρά της, η Thalis E.S. ειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η πρόταση της Aktor τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις που συνοδεύουν αντίστοιχες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και η υπογραφή οριστικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Μετά την υποβολή της πρότασης, η Aktor και η Motor Oil συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).