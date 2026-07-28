Από EBITDA περίπου 207 εκατ. ευρώ σήμερα, η Aktor στοχεύει να φθάσει στα 650-700 εκατ. ευρώ, επιχειρώντας ουσιαστικά να περάσει σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα δραστηριότητας.

Σε μια νέα εποχή περνά η Aktor, με τη διοίκησή της να φιλοδοξεί να τη μετατρέψει σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση των 650 εκατ. ευρώ αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το σημείο εκκίνησης ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για την Aktor. Έπειτα από μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, ο όμιλος διαθέτει πλέον ρευστότητα περίπου 1,15 δισ. ευρώ και την οικονομική ισχύ για να προχωρήσει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο κ. Εξάρχου έκανε λόγο για μια «νέα αρχή», επισημαίνοντας ότι τα νέα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στην εταιρεία φθάνουν συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια κεφαλαιακή βάση που, όπως ανέφερε, αλλάζει πλέον το μέγεθος, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του ομίλου.

Η φιλοδοξία της διοίκησης αποτυπώνεται και στους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια. Από EBITDA περίπου 207 εκατ. ευρώ σήμερα, η Aktor στοχεύει να φθάσει στα 650-700 εκατ. ευρώ, επιχειρώντας ουσιαστικά να περάσει σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα δραστηριότητας.

«Είναι πλέον μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Εξάρχου, περιγράφοντας τη μεταμόρφωση που, κατά τον ίδιο, έχει συντελεστεί στον όμιλο το τελευταίο διάστημα.

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Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη. Η διοίκηση επιχειρεί παράλληλα να διαμορφώσει και ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ για την Aktor, επιδιώκοντας να προσελκύσει μετόχους που θα τοποθετηθούν με ορίζοντα χρόνου στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Εξάρχου έστειλε σαφές μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα. «Το χρηματιστήριο δεν είναι καζίνο. Εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε μετόχους μακροπρόθεσμους που θέλουν να επενδύσουν στην εταιρεία», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η Aktor δεν απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις μέσα από τις καθημερινές διακυμάνσεις της μετοχής, αλλά σε εκείνους που πιστεύουν στις προοπτικές της εταιρείας και στην αξία που μπορεί να δημιουργήσει σε βάθος χρόνου. Αυτός, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους τόσο του μεγέθους όσο και της δομής της αύξησης κεφαλαίου.

«Εμείς μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν, που βλέπουν την εταιρεία και την αξία που παράγεται στη μετοχή της. Αυτούς προσπαθούμε να προσελκύσουμε. Και ο σκοπός της αύξησης και το μέγεθός της είναι αυτός ακριβώς. Να φέρουμε στην εταιρεία μετόχους οι οποίοι θα πιστεύουν σε αυτήν και θα δουν την αξία που προσδίδουμε στον όμιλο για το μέλλον», σημείωσε.

Κοιτάζοντας πίσω στους τελευταίους 18 μήνες, ο επικεφαλής της Aktor περιέγραψε την πορεία του ομίλου ως μια διαδικασία συνολικής επανατοποθέτησης στην αγορά. Για να αποτυπώσει μάλιστα τη μετάβαση από την περίοδο ανασυγκρότησης στη νέα φάση ανάπτυξης, χρησιμοποίησε την εικόνα ενός βιβλίου που ολοκληρώνει τον πρώτο του τόμο και περνά στον δεύτερο.

«Αν ο πρώτος τόμος είχε τίτλο “Make Aktor Great Again”, ο δεύτερος θα μπορούσε να ονομάζεται “Make Aktor Even Greater Again”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πίσω από τη φράση αυτή βρίσκεται η φιλοδοξία της διοίκησης να επαναφέρει την Aktor σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά υποδομών. Ο κ. Εξάρχου υπενθύμισε ότι η εταιρεία υπήρξε στο παρελθόν η μεγαλύτερη κατασκευαστική της χώρας, πέρασε από δύσκολες περιόδους και πλέον, όπως υποστήριξε, επιστρέφει στη θέση που της αναλογεί, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη σημασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης για την επόμενη ημέρα του ομίλου αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτηρίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Aktor και στο στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης.

Όπως σημείωσε, η άντληση των νέων κεφαλαίων συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο όμιλος την επόμενη δεκαετία και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να χρηματοδοτήσει μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια.

Ο κ. Κοντόπουλος επισήμανε ακόμη ότι η Aktor έχει αντλήσει συνολικά περισσότερα από 1 δισ. ευρώ μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακών εκδόσεων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη χρηματοδότηση των επενδύσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Κλείνοντας, συνεχάρη τη διοίκηση και τα στελέχη της Aktor για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επισημαίνοντας ότι η πορεία του ομίλου αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κεφαλαιαγορά μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.