Ο Ζιντάν θεωρούνταν εδώ και χρόνια το μεγάλο φαβορί για τη θέση και περίμενε την ευκαιρία να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάν στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό.

Ο Ζιντάν, 54 ετών, θεωρούνταν εδώ και χρόνια το μεγάλο φαβορί για τη θέση και περίμενε την ευκαιρία να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Δεν έχει προπονήσει από το 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά τη θητεία του στον ισπανικό σύλλογο, ο σπουδαίος πρώην μέσος οδήγησε τη Ρεάλ σε τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις του Champions League, το 2016, το 2017 και το 2018 – ένα πρωτοφανές επίτευγμα στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης.

Το τέλος μιας χρυσής εποχής για τον Ντεσάν

Ο Ντιντιέ Ντεσάν ήταν προπονητής της Γαλλίας από το 2012 και αποχώρησε μετά το Μουντιάλ 2026, όπου οι «Μπλε» αποκλείστηκαν στα ημιτελικά από την Ισπανία.

Με τον Ντεσάν στον πάγκο, η Γαλλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ενώ ηττήθηκε στον τελικό του 2022 στα πέναλτι. Οι «Μπλε» είχαν επίσης χάσει τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2016, το οποίο διεξήχθη στη Γαλλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ζιντάν ήταν ο ηγέτης της Γαλλίας όταν η ομάδα κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1998. Στον τελικό απέναντι στη Βραζιλία, ο Ζιντάν πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 3-0, ενώ δύο χρόνια αργότερα ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2000.

Το 1998 κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Με την εθνική Γαλλίας αγωνίστηκε σε 108 παιχνίδια και σημείωσε 31 γκολ.

Με πληροφορίες από France24