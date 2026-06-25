Επιστροφή στην Πλατεία Νερού χθες Τετάρτη 24 Ιουνίου, για να υποδεχτούμε τον Nick Cave, έναν από τους πραγματικά μεγάλους καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών, έναν μουσικό που συνεχίζει να διευρύνει το έργο του και να επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με το κοινό του.
Η αρχή της βραδιάς ανήκε όμως στον Baxter Dury, ο οποίος παρουσίασε ένα μεγάλο μέρος του εξαιρετικού Albarrone αλλά και αρκετές από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του. Από το εναρκτήριο Αlpha Dog μέχρι τα Night Chancers, Miami και Cocaine Man, ο εκκεντρικός Βρετανός επιβεβαίωσε το coolness που τον χαρακτηρίζει αλλά και ότι βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της έτσι κ αλλιώς ιδιαίτερης πορείας του.
Στις 21:00 έφτασε η ώρα για το κυρίως πιάτο. Ο Nick Cave και οι Bad Seeds για τις επόμενες δυόμισι ώρες υπενθύμισαν γιατί παραμένουν ένα από τα σπουδαιότερα live σχήματα της εποχής μας.
Έχοντας χτίσει μια βαθιά σχέση με το κοινό του, ο Cave καταφέρνει κάθε φορά να μετατρέπει μια συναυλία σε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή παρουσίαση τραγουδιών.
Η χθεσινή βραδιά τα είχε όλα: το ξέσπασμα του Get Ready For Love στην αρχή, την τελετουργική δύναμη του Tupelo, την κατάνυξη στα Carnage και Joy, τις σαρωτικές εκτελέσεις των Papa, Won’t Leave You Henry, Red Right Hand και Jubille Street και φυσικά το συγκλονιστικό φινάλε με αυτόν στο πιάνο να ερμηνεύει το Into My Arms.
To setlist της συναυλίας του Nick Cave στο Release Athens
- Get Ready for Love
- From Her to Eternity
- Train Long-Suffering
- Wild God
- O Children
- Tupelo
- Carnage
(Nick Cave & Warren Ellis cover)
- Joy
- Rings of Saturn
- Bright Horses
- Henry Lee
(ντουέτο με Janet Ramus)
- The Mercy Seat
- Papa Won't Leave You, Henry
- Red Right Hand
- Jubilee Street
- Hiding All Away / White Elephant
- Hollywood
Encore:
- City of Refuge
- The Weeping Song
- Wide Lovely Eyes
- Nobody's Baby Now
- Into My Arms
Σε λίγες ώρες, επιστρέφουμε στην Πλατεία Νερού για το φινάλε του Release Athens X SNF Nostos, στη sold out βραδιά με τους Gorillaz, The Flaming Lips και Jehnny Beth.
Ενώ στις 27 Ιουνίου, το Release Athens υποδέχεται Pet Shop Boys, Gramatik & Saint Etienne σε ένα ακόμη μοναδικό show!