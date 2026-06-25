Ο Λάιονελ Ρίτσι ερμήνευσε το διάσημο «Three Times a Lady» καθισμένος πίσω από το πιάνο και η συναυλία διακόπηκε ξαφνικά.

Ο Λάινελ Ρίτσι διέκοψε εκτάκτως συναυλία του στη Μινεσότα όταν αισθάνθηκε να ζαλίζεται και οι πληροφορίες αναφέρουν πως μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο.

Αυτό συνέβη στην πρεμιέρα της περιοδείας του «Earth, Wind & Fire». Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο 77χρονος τραγουδιστής φαίνεται να κάθεται στη σκηνή την ώρα που ερμηνεύει το «Dancing on the Ceiling». Το Page Six επικαλούμενο τοπικά Μέσα ανέφερε πως μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην περιοχή του St. Paul.

Επίσημη πηγή ανέφερε πως «όντως μετέφεραν έναν ενήλικο άνδρα από τον χώρο της συναυλίας χθες το βράδυ στον τοπικό νοσοκομείο» αφού παραδέχθηκε πως ο μουσικός αισθάνθηκε να ζαλίζεται κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του.

«Όταν αισθάνεσαι περίεργα με τον εαυτό σου, κάτσε κάτω»

Σε πλάνα από τη συναυλία, φαίνεται ο Ρίτσι στη σκηνή του Grand Casino Arena, να λέει στο κοινό ότι ζαλίζεται. Στη συνέχεια κάθεται στη σκηνή και συνεχίζει αστειευόμενος. «Αυτό που έμαθα τόσα χρόνια στη βιομηχανία αυτή της μουσικής (είναι ότι) όταν αισθάνεσαι ότι ζαλίζεσαι, βάλε τον κ@@ο σου κάτω. Και όταν αισθάνεσαι περίεργα με τον εαυτό σου, κάτσε κάτω» είπε ο Ρίτσι στο κοινό.

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Αστειευόμενος συνέχισε «τώρα θέλω να ξέρετε πως αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του «Dancing on the Ceiling» που το ερμηνεύω και κάθομαι. Αυτό είναι κακό σημάδι». Αφού ερμήνευσε και το διάσημο «Three Times a Lady» καθισμένος πίσω από το πιάνο, τη συναυλία διακόπηκε ξαφνικά.

Ένα μέλος της μπάντας του, ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο βγήκε στη σκηνή στη συνέχεια και είπε στους φανς πως ο Ρίτσι δεν θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει τη συναυλία. «Δυστυχώς, ο Λάιονελ, δεν αισθάνεται καλά. Δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη συναυλία. Θα σας ενημερώσουμε για νεότερες πληροφορίες Ευχαριστώ για την υπομονή σας και την κατανόησή σας».

Η περιοδεία του Ρίτσι είχε προγραμματιστεί να συνεχίσει σε 26 περιοχές στη Βόρεια Αμερική. Η επόμενη εμφάνισή του ήταν την Παρασκευή στο Σικάγο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η συναυλία του.

Με πληροφορίες του Entertainment Weekly





