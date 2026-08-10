Μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Τι καιρό θα κάνει μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο.

Μετά από ένα διήμερο σχετικής ηρεμίας (Τρίτη και Τετάρτη), η καιρική εικόνα αλλάζει αισθητά από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η αστάθεια θα ενταθεί κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν ανατολικότερα/νοτιότερα και να επηρεάσουν πεδινές αλλά και παραθαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν αποκλείεται οι μπόρες και οι καταιγίδες να επηρεάσουν πρόσκαιρα και την πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Παρασκευή στην κεντροδυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη βορειοδυτική Θεσσαλία, με πιθανότητα για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα μικρής όμως διάρκειας.

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15αύγουστος

Για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, τα νέα είναι ευχάριστα για την πλειονότητα των εκδρομέων, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει γενικευμένη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας.

Πρόσκαιρες μπόρες ή τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Βορειοδυτικής Ελλάδας (τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και πιθανώς της Δυτικής Πελοποννήσου), χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια.

Θερμοκρασία: Η ενίσχυση των ψυχρών βοριάδων θα φέρει αισθητή δροσιά και πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει γύρω στους 31°C στα πεδινά, ενώ στα νησιά και τα ορεινά δεν θα ξεπεράσει τους 26–27°C.

Μάλιστα, όπως είπε ο Σάκης Αρναούτογλου όσοι θα βρεθούν στην κεντρικοβορειοανατολική Ελλάδα την ημέρα του δεκαπενταύγουστου «καλό είναι να έχουν μαζί τους ένα πανωφόρι, ένα λεπτό μπουφανάκι καθώς θα έχει δροσιά».

Τι αναμένεται μετά τις 16 Αυγούστου

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη. Μετά τις 16–17 Αυγούστου ο υδράργυρος θα τραβήξει εκ νέου την ανηφόρα, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή ζεστά επίπεδα, ενώ προς τις 19–20 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα για νέα μεταβολή με βροχές στη βορειοδυτική χώρα.

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