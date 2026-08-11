Ο Μίλτος Τεντόγλου κυνηγά μια θέση στο κλειστό κλαμπ των θρύλων της Ευρώπης.

Ένα χρυσό μετάλλιο χωρίζει τον Μίλτο Τεντόγλου από μια ιστορική λίστα που περιλαμβάνει μόλις 26 αθλητές και αθλήτριες στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ανοιχτού στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει συνηθίσει να κυνηγά μετάλλια, τίτλους και ρεκόρ. Στον σημερινό τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ (ERT SPORTS 1 HD, 22:15), όμως, κυνηγάει κάτι περισσότερο από ένα ακόμη χρυσό. Θα επιδιώξει να γράψει ιστορία.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έχει ήδη κατακτήσει τρεις φορές την κορυφή της Ευρώπης στο άλμα εις μήκος. Το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη. Τρεις διοργανώσεις, τρεις τίτλοι, τρία χρυσά μετάλλια. Και τώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν από το τέταρτο.

Στο Μπέρμιγχαμ, ο Τεντόγλου έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα. Στον προκριματικό του μήκους χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες και «πέταξε» στα 8,26 μέτρα, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό.

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Δίπλα στα μεγαθήρια

Στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ανοιχτού στίβου, μόλις 26 αθλητές και αθλήτριες έχουν κατακτήσει τέσσερα ή περισσότερα χρυσά μετάλλια. Πρόκειται για ονόματα που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές του ευρωπαϊκού στίβου.

Αθλητές όπως ο Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν, η Σάντρα Έλκασέβιτς, η Μαρίτα Κοχ, η Ιρένα Σεβίνσκα, ο Μο Φάρα, η Χάικε Ντρέχσλερ και η Φέμκε Μπολ έχουν ήδη γράψει το όνομά τους σε αυτή τη μικρή και ιδιαίτερη λίστα.

Ο Τεντόγλου βρίσκεται πλέον προ των πυλών. Έχει τρία χρυσά. Χρειάζεται ένα ακόμη. Και αν το πάρει, θα γίνει μόλις ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία που θα φτάσει τα τέσσερα.

Η διαδρομή του Τεντόγλου προς αυτή τη λίστα ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια. Το 2018 στο Βερολίνο, σε ηλικία μόλις 20 ετών, κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό χρυσό στο μήκος με άλμα στα 8,25 μ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Μόναχο το 2022, υπερασπίστηκε τον τίτλο του με 8,52 μ.

Και το 2024 στη Ρώμη έκανε το «τρία στα τρία». Με άλμα στα 8,65 μ. κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τώρα, στο Μπέρμιγχαμ, έχει την ευκαιρία να κάνει καρέ και να γράψει ιστορία.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση του Τεντόγλου είναι ότι δεν μιλάμε για τέσσερα χρυσά σε διαφορετικά αγωνίσματα. Μιλάμε για τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Στο μήκος.

Αυτό ακριβώς κάνει το επίτευγμα τόσο ξεχωριστό. Η συνέπεια που απαιτείται για να παραμένεις στην κορυφή ενός αγωνίσματος για τόσα χρόνια είναι τεράστια.

Ο Τεντόγλου δεν χρειάζεται απλώς να βρεθεί σε καλή ημέρα. Πρέπει να παραμείνει ο καλύτερος Ευρωπαίος άλτης σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει τους κορυφαίους αθλητές της ηπείρου.

Τα περισσότερα χρυσά μετάλλια που έχουν στη διοργάνωση είναι τα... 7! Η Σάντρα Έλκασέβιτς στη δισκοβολία και ο Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν στα 1.500 και 5.000 μέτρα, είναι οι πολυνίκες του θεσμού.

Αναλυτικά η λίστα με τους 26 αθλητές και αθλήτριες που έχουν κατακτήσει τέσσερα και περισσότερα χρυσά μετάλλια

1. Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν (Νορβηγία) - 7

1.500 μ. - 2018, 2022, 2024

5.000 μ. - 2018, 2022, 2024, 2026

2. Σάντρα Έλκασέβιτς / Πέρκοβιτς (Κροατία) - 7

Δισκοβολία - 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024

3. Μαρίτα Κοχ (Ανατολική Γερμανία) - 6

400 μ. - 1978, 1982, 1986

4 Χ 400 μ. - 1978, 1982, 1986

4. Ντίνα Άσερ-Σμιθ (Μεγάλη Βρετανία) - 6

100 μ. - 2018, 2024

200 μ. - 2018

4 Χ 100 μ. - 2018, 2022, 2024

5. Ρότζερ Μπλακ (Μεγάλη Βρετανία) - 5

400 μ. - 1986, 1990

4 Χ 400 μ. - 1986, 1990, 1994

6. Μο Φάρα (Μεγάλη Βρετανία) - 5

5.000 μ. - 2010, 2012, 2014

10.000 μ. - 2010, 2014

7. Χάραλντ Σμιντ (Δυτική Γερμανία) - 5

400 μ. εμπόδια - 1978, 1982, 1986

4 Χ 400 μ. - 1978, 1982

8. Μαχιντίν Μεκισί-Μπεναμπάντ (Γαλλία) - 5

3.000 μ. στιπλ - 2010, 2012, 2016, 2018

1.500 μ. - 2014

9. Ιρένα Σεβίνσκα (Πολωνία) - 5

100 μ. - 1974

200 μ. - 1966, 1974

Μήκος - 1966

4 Χ100 μ. - 1966

10. Φάνι Μπλάνκερς-Κουν (Ολλανδία) - 5

80 μ. εμπόδια - 1946, 1950

100 μ. - 1950

200 μ. - 1950

4 Χ100 μ. - 1946

11. Μάρλις Γκερ (Ανατολική Γερμανία) - 5

100 μ. - 1978, 1982, 1986

4 Χ100 μ. - 1982, 1986

12. Γκριτ Μπρόιερ (Ανατολική Γερμανία / Γερμανία) - 5

400 μ. - 1990, 1998

4 Χ 400 μ. - 1990, 1998, 2002

13. Χάικε Ντρέχσλερ (Ανατολική Γερμανία / Γερμανία) - 5

200 μ. - 1986

Μήκος - 1986, 1990, 1994, 1998

14. Φέμκε Μπολ (Ολλανδία) - 5

400 μ. - 2022

400 μ. εμπόδια - 2022, 2024

4 Χ 400 μ. - 2022, 2024

15. Κριστόφ Λεμέτρ (Γαλλία) - 4

100 μ. - 2010, 2012

200 μ. - 2010

4 Χ 100 μ. - 2010

16. Κέβιν Μπορλέ (Βέλγιο) - 4

400 μ. - 2010

4 Χ 400 μ. - 2012, 2016, 2018

17. Μάθιου Χάντσον-Σμιθ (Μεγάλη Βρετανία) - 4

4 times 400 μ. - 2014

400 μ. - 2018, 2022

4 Χ 400 μ. - 2022

18. Βαλέρι Μπόρζοφ (Σοβιετική Ένωση) - 4

100 μ. - 1969, 1971, 1974

200 μ. - 1971

19. Ζάρνελ Χιουζ (Μεγάλη Βρετανία) - 4

100 μ. - 2018, 2022

200 μ. - 2022

4Χ 100 μ. - 2018

20. Στιβ Μπάκλεϊ (Μεγάλη Βρετανία) - 4

Ακοντισμός - 1990, 1994, 1998, 2002

21. Κόλιν Τζάκσον (Μεγάλη Βρετανία) - 4

110 μ. εμπόδια - 1990, 1994, 1998, 2002

22. Ρενάτε Στέχερ (Ανατολική Γερμανία) - 4

100 μ. - 1971

200 μ. - 1971

4 Χ100 μ. - 1969, 1974

23. Ναντιέζντα Τσιζόβα (Σοβιετική Ένωση) - 4

Σφαιροβολία - 1966, 1969, 1971, 1974

24. Ανίτα Βλόνταρτσικ (Πολωνία) - 4

Σφυροβολία - 2012, 2014, 2016, 2018

25. Ντάφνε Σχίπερς (Ολλανδία) - 4

100 μ. - 2014, 2016

200 μ. - 2014

4 Χ100 μ. - 2016

26. Μαρίγια Ιτκίνα (Σοβιετική Ένωση) - 4

200 μ. - 1954

4 Χ100 μ. - 1954

400 μ. - 1958, 1962

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ